Главные новости недели по версии ТВ2

Публикуем подборку главного за неделю по версии ТВ2 на случай, если вы что-то пропустили.

«Частичка памяти»: горельеф Вячеслава Новицкого появился на фасаде главного корпуса СибГМУ

Горельеф Вячеслава Новицкого установили на главном корпусе Сибирского медицинского университета, ректором которого Вячеслав Новицкий был в 1997-2014 годах. Автором работы стал скульптор Антон Гнедых. Подробнее

В Томскую область направят более 50 миллионов рублей на строительство домов-интернатов

В Томскую область направят 51,4 миллиона рублей на строительство домов-интернатов для людей с инвалидностью и пожилых. Соответствующее распоряжение 31 августа подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Прочитать подробнее

«Томск — это люди!»: граффити с Сергеем Беловым, Марией Бочкаревой и Григорием Потаниным появились в городе

Завершился второй сезон проекта «Томск — это люди!», в рамках которого в городе появились портреты выдающихся томичей: казака Ивана Москвитина (ул. Клюева, 26), ученого Григория Потанина (ул. Беринга, 4), баскетболиста Сергея Белова (п. Зональная станция), а также легендарной основательницы женского батальона Марии Бочкаревой (ул. Никитина, 64). Подробнее

Томские родители перевели 1, 2 млн больным детям вместо покупки букетов на 1 сентября

Родители школьников Томска пожертвовали больным детям больше 1, 2 млн рублей в акции «Дети — цветы жизни». Как сообщает Фонд Алены Петровой, в акции приняли участие 5 665 человек. Прочитать подробнее

В Томске прошло открытие крупнейшего в России детского еврейского центра

В Томске открылся крупнейший в России детский еврейский образовательный центр. Он находится на улице Розы Люксембург при Томской Хоральной Синагоге. В центре откроются группы дневного пребывания для детей, языковые курсы, библиотека, будут вестись занятия по театру и кино, роботехнике, ведению быта и искусству. Фоторепортаж с открытия

Томскстат: за год цены на бензин в регионе выросли на 8%

За год в Томской области топливо подорожало на 8%, сообщает отделение региональной статистики. Так средняя стоимость бензина в Томской области на конец августа составляла 44,19 рубля. По сравнению с июлем 2021 года цены на бензин выросли в среднем на 1,6 %. Подробнее

Кандидаты в депутаты Думы Томской области и Госдумы. Кто идет?

Депутатов Думы Томской области седьмого созыва будут выбирать жители региона с 17 по 19 сентября. Всего в областную Думу избирается 42 депутата: 21 — по одномандатным избирательным округам и еще 21 — по спискам, которые выдвигают политические партии (то есть, голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты). Мы подготовили простую и понятную инфографику, с помощью которой можно познакомиться со всеми зарегистрированными кандидатами и узнать, кто их выдвинул. Подробнее

«Мне было шесть лет, когда я начал работать. И одиннадцать, когда получил медаль за доблестный труд»

Одному 84 года, другому 92. Оба живут на севере Томской области в Каргаске. Один во время войны в шесть лет начал возить на лошади скирды, другой в 13 лет возглавил рыболовецкую бригаду. Две истории в проекте ТВ2 «ХХ век. Очевидцы». Читать здесь

«Лечат здесь или нет»: какие условия в ковидном госпитале во Дворце зрелищ и спорта