Главные новости недели по версии ТВ2

Сентябрьские выборы, начало нового учебного года, музей боцмана Балаганского в Моряковке и котики: главное за неделю по версии ТВ2.

Больничные для родителей, гаражная амнистия и доплаты: что изменится с 1 сентября 2021 года

1 сентября в России вступили в силу очередные законодательные изменения. Каких нововведений ждать от первого месяца осени читайте тут.

Срок подачи горячей воды превышен более, чем в 300 домах

В Томске из 2807 многоквартирных домов в ремонте находятся 404, из них срок подачи горячей воды превышен в 330 домах. По информации «ТомскРТС», около четверти из них не готовы к подаче ресурса по вине ТСЖ, УК или ЖСК, обслуживающих дом. Подробнее — здесь.

Российские медиа требуют аннулировать список иноагентов и привести законодательство об иноагентах в соответствие с конституционными нормами

Редакторы российских СМИ написали обращение, которое направили президенту страны Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, а также главе Минюста Константину Чуйченко. В тексте они просят отменить закон об иноагентах и доказывают, почему это необходимо сделать. Прочесть текст обращения полностью здесь.

Стыдные вопросы. Как правильно голосовать на выборах

Выборы депутатов областной и Государственной Думы пройдут в Томской области с 17 по 19 сентября. Сколько будет бюллетеней? Как проголосовать, если прописан в другом городе? Что делать, если видишь нарушения? И стоит ли портить бюллетень? Отвечаем на вопросы, которые приходят нам в сетях, здесь.

Губернаторский Светленский лицей открыт на левобережье. Фоторепортаж

В День знаний, 1 сентября, исполняющий обязанности губернатора Анатолий Рожков открыл в микрорайоне Северный Парк Томского района на левом берегу Томи новое здание Губернаторского Светленского лицея. Сам губернатор Сергей Жвачкин не смог принять участия в торжественном мероприятии, так как, по словам Анатолия Рожкова, заболел после поездки по северу Томской области. Прочитать подробнее и увидеть больше фотографий — здесь.

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«Доброшкола»: как в Томске устроено обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья

Почти 240 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в школе № 39, которая расположена на улице Салтыкова-Щедрина. Школа участвует в проекте «Доброшкола», который направлен на поддержку образования обучающихся с ОВЗ и создание современных условий для их обучения. В рамках программы из областного и федерального бюджета было направлено больше 7,3 млн рублей на закупку нового оборудования. Читать подробнее

Рост в 12 раз: что происходит со смертностью от ковида в Томской области

Росстат опубликовал новые данные о смертности от коронавируса в России. Так в июле 2021 года от COVID-19 в России скончались 44 тыс. 128 человек — и это абсолютный рекорд с начала пандемии. Еще 6293 зараженных умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1449 жертв) или «не оказала» (4844). Однако по данным оперштаба от ковида в июле скончались 23 тыс. 466 пациентов. Подробнее

Как адаптировать ребенка к школе и чем помочь старшекласснику?

После трех месяцев каникул новый учебный год — в некоторой степени стресс для любого ребенка. Еще сложнее — первоклассникам, будущим выпускникам, а также тем, кто меняет школу. Гостем нашего недавнего инстаграм-эфира стала психолог Ольга Плешивцева. Как адаптировать ребенка в новом коллективе? Через что искать общий язык с подростком? Чем помочь старшекласснику? Почему важно наблюдать за своими детьми? И какие они — первые звоночки, что ребенку нужна помощь? Приводим главное из разговора в материале.

Как коты становятся хранителями, научными сотрудниками и блогерами

В московском музее-театре Булгакова живет кот Бегемот, в Симферопольском художественном музее работает кошка Муха, а в Эрмитаже, вообще, живет около 50-ти котов. Животные часто становятся не только любимцами сотрудников культурных заведений и гостей, но и их хранителями. Вспомните, к примеру, кота Василия, который жил много лет в научной библиотеке политехнического университета. Кота-библиотекаря знал почти каждый студент томского ВУЗа. Мы решили ближе познакомиться с нашими сибирскими питомцами-хранителями и познакомим с ними вас здесь.

Рында, лоция, штурвал. Как боцман Балаганский в Моряковке домашний музей сделал