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21 ноября,
2020
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Главную новогоднюю елку начали устанавливать на Новособорной

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

Главную городскую елку начали устанавливать на площади Новособорной. Работы по монтажу и украшению искусственной ели обещают закончить до 10 декабря.  

Главную новогоднюю елку начали устанавливать на Новособорной

В мэрии сообщают, что 24-метровую искусственную елку диаметром в десять метров украсят 750 сверкающими звездами и 190 гирляндами. Кроме того, после монтажа ели вокруг ее «ствола» установят резной ледяной цоколь.

Площадь Новособорная — популярное место прогулок у горожан и гостей города, — сказал заммэра Томска по социальной политике Константин Чубенко. — Несмотря на то что массовые мероприятия из-за пандемии у нас в этом году не состоятся, мы должны создать томичам новогоднее настроение и ощущение зимнего праздника.

В ближайшее время новогодние ели установят в ледовых городках в разных районах Томска: на набережной реки Ушайки возле ТЦ «Биг Сити», у ДНТ «Авангард», в Сквере студенческих отрядов, по ул. Интернационалистов, 12 и пр. Ленина, 217, в парке отдыха «Белое озеро», у здания Фрунзенского рынка по пр. Комсомольский и в Буфф-саду. Также елки украсят в селе Дзержинском, Тимирязево, в деревне Лоскутово и поселке Светлый.


Ранее сообщалось, что готовить Томск к празднику начнут в конце ноября. Несмотря на пандемию, городская администрация планирует провести традиционный конкурс «Зимний Томск» и выбрать лучшее новогоднее оформление среди дворовых пространств, бюджетных учреждений и предприятий.

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