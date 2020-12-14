Главное за неделю с 7 по 13 декабря по версии ТВ2

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Сергей Жвачкин вновь объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников обладминистрации

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Распоряжение подписано «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул».

«31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год и не два, — прокомментировал свое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу».

Защита Ивана Кляйна обратится в ЕСПЧ

Защита Ивана Кляйна сообщила, что обжалует решение Томского областного суда на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Также адвокаты отстраненного от должности мэра Томска планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Защита до сих пор не может сообщить, в связи с чем суд не согласился с доводами о возможности применить к Ивану Григорьевичу иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Не может сообщить, почему суд посчитал возможным до приговора суда констатировать «обоснованность обвинения». Отсутствие комментариев связано с тем, что и в настоящее время полный текст апелляционного постановления не изготовлен и защите не вручен. Закон в п. 2 ст. 389.33 УПК РФ установил срок, в течение которого судебный акт должен быть изготовлен – это трое суток. Он нарушен. Получив текст судебного акта, защита предпримет немедленные шаги к его обжалованию в Восьмой кассационный суд (г. Кемерово) и ЕСПЧ», — пишут адвокаты в своем Телеграм-канале «Дело Кляйна».

Поиски пропавшего подростка Георгия Потовского. Он обнаружен мертвым.

Поисковые группы «Лизы Алерт» искали подростка Георгия Потовского, который ушел из дома 30 ноября и не вернулся несколько дней. Они осмотрели район пропажи, стадион Буревестник, район Лагерного сада, оклеили ориентировками город и другие населенные пункты области.

В итоге региональный Следственный комитет сообщил, что Георгий Потовский был обнаружен мертвым в окрестностях поселка Тимирязевское.

При внешнем осмотре на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Работники ЖКХ из Томской области пожаловались Путину на задержки зарплаты и ставку ниже МРОТ

Сотрудники «Чаинского ПОЖКХ» из села Подгорное записали видеообращение к Владимиру Путину с жалобой на ставку ниже МРОТ, задержки зарплаты и другие нарушения Трудового кодекса. Следственный комитет по Томской области начал проверку информации. Позже появилась информация, что зарплату людям начали понемногу выплачивать.

Истории недели

И участки забрали, и денег нет

Больше 70 земельных участков продали в Томске и в Томском районе по поддельным документам. 14 из них находятся в селе Тимирязево. Государство вернуло эти участки себе, оставив покупателей и без денег, и без жилья. «По сути, это беспредел. Так можно отжать, что угодно. Элементарно ведь: находим нужного человека, который говорит, что подделал документы. И все – забирай обратно землю, продавай ее снова. Закон не проработан, защиты никакой нет», – говорит одна из пострадавших Оксана.

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Коронавирус. Дотянуть до вакцины

10 декабря пресс-служба правительства России сообщила о готовности всех регионов к началу вакцинации от коронавируса. Судя по неуклонно растущей заболеваемости и многочисленным жалобам на отказ в госпитализации, вакцина для борьбы с инфекцией сейчас даже важнее лекарств: нужно снижать число заболеваний.

При этом процесс всеобщей вакцинации явно не может быть быстрым. Еще весной глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прогнозировал, что она займет минимум полгода. Знал ли он тогда, насколько сильной будет вторая волна пандемии?

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«Администрация в шоколаде, а персонал пашет за копейки»: на что жалуются медики больницы им. Сибирцева

Низкие зарплаты, несправедливое распределение стимулирующих выплат, некомпетентное руководство и покровительство сотрудникам, не исполняющим своих обязанностей — в этом несколько медиков Детской инфекционной больницы им. Г.Е. Сибирцева обвиняют и.о. главного врача Семена Суркова. За лето и осень 2020 года из клиники уволились четыре медсестры, бухгалтер и главбух. Сотрудники считают, что из больницы уходят из-за недовольства нынешними условиями работы. Глава клиники им. Сибирцева находит этому другое объяснение.

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