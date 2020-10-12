Главное за неделю с 5 по 11 октября по версии ТВ2

С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.





За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.





Рейдовые мероприятия по местам массового скопления горожан – магазинам, рынкам, в общественном транспорте, продолжаются в Томске. Представители полиции, ГИБДД, Росгвардии, волонтеров и муниципалитета в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции проверят соблюдение масочного режима в Томске.





11 октября Томская область по итогам суток поднялась на три позиции и находится на 21-м месте в списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших продолжает превышать 100 человек. Выявлено 148 положительных диагнозов COVID-19, на 9 больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших пациентов - 121 человек выписаны из стационаров, на 33 больше, чем вчера.





Общее число заболевших за все время в Томской области составляет 8 741 человек. За последние сутки от коронавируса скончались еще двое жителей Томской области. Всего в регионе уже 92 человека умерли от COVID-19.