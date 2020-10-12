Главное за неделю с 5 по 11 октября по версии ТВ2
Масочный режим ужесточили в Томской области. Главное
С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.
За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.
Рейдовые мероприятия по местам массового скопления горожан – магазинам, рынкам, в общественном транспорте, продолжаются в Томске. Представители полиции, ГИБДД, Росгвардии, волонтеров и муниципалитета в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции проверят соблюдение масочного режима в Томске.
11 октября Томская область по итогам суток поднялась на три позиции и находится на 21-м месте в списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших продолжает превышать 100 человек. Выявлено 148 положительных диагнозов COVID-19, на 9 больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших пациентов - 121 человек выписаны из стационаров, на 33 больше, чем вчера.
Общее число заболевших за все время в Томской области составляет 8 741 человек. За последние сутки от коронавируса скончались еще двое жителей Томской области. Всего в регионе уже 92 человека умерли от COVID-19.
Складывается ощущение, что вы не ведаете, что творите: Елена Ульянова написала открытое письмо губернатору и мэру
Депутат Думы города Томска от «Партии Роста» Елена Ульянова написала открытое обращение к губернатору Сергею Жвачкину и мэру Ивану Кляйну. Томский политик обеспокоена ростом заболеваемости коронавирусом в нашем регионе. Свое обращение Елена разместила в социальных сетях.
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Больницу скорой медицинской помощи перепрофилируют под ковид-госпиталь
С 12 октября больница скорой медицинской помощи Томска будет перепрофилирована под госпиталь для лечения больных коронавирусом.
кадровый состав нового респираторного госпиталя преимущественно будут составлять сотрудники БСМП и привлеченные специалисты, в числе которых терапевты, инфекционисты других медорганизаций региона.
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Спикером Думы Томска стал Чингис Акатаев
Спикером Думы Томска стал Чингис Акатаев. За него проголосовали 20 депутатов. Представитель оппозиции, координатор штаба Навального Ксения Фадеева набрала 15 голосов. За кандидата от ЛДПР Юрия Ворошилина проголосовали два человека. Кандидата от партии «Яблоко» Василия Еремина не поддержал никто.
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О том, как проходило выдвижение кандидатов:
Акатаев vs Фадеева: кто будет спикером Думы Томска седьмого созыва
КПРФ в Томске: мы не поддерживали кандидата от «Единой России»
Депутаты-коммунисты Думы города Томска решили объяснить, почему не стали выдвигать своего представителя на пост председателя городского собрания. О том, что такая договоренность с Андреем Петровым была и что его кандидатуру собиралась поддержать вся оппозиция, рассказали позже и независимые кандидаты, и лидер томского отделения «Справедливая Россия» Галина Немцева.
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В Сети появилась петиция с требованием отставки Жвачкина
На Change.org появилась петиция с требованием отставки губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
Автор петиции, представитель движения «Защитим томскую тайгу» Денис Литвинов, утверждает, что период, занимаемый Сергеем Жвачкиным, характеризуется упадком всех отраслей экономики, развалом ЖКХ, монополизацией, развалом сферы науки и образования.
Автор петиции требует провести честные и независимые выборы на должность губернатора Томской области в 2021 году.
На вечер 11 октября петицию подписали более 1600 человек.
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Истории недели
«Думала, что простыла или продуло». Как вовремя обнаружить рак
Рак. Человека, который не слышал бы об этой болезни, сегодня нет. Кто-то столкнулся с ним сам, у кого-то заболел близкий человек или знакомый. Первые чувства, когда слышишь диагноз «онкология», — страх, растерянность и безысходность. Возникает вопрос: «А что было бы, если бы я узнал об этом раньше?». Ведь больше шансов на успех, если «поймать» болезнь в самом начале. Но возможно ли это?
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«Очаг ликвидирован»
В августе в Шегарском психоневрологическом интернате «Забота» в селе Вороновка произошла вспышка коронавируса. По словам медсестры интерната, заболело около 300 человек, то есть почти половина. Не считая сотрудников.
В редакцию ТВ2 обратилась дочь одного из жителей Шегарского психоневрологического интерната «Забота» Надежда Сазонова. В августе женщине сообщили, что ее отец Николай Сазонов в больнице, а в самом интернате произошла вспышка коронавируса. Сначала отец лежал в МСЧ № 2, потом его перевели в госпиталь СибГМУ. Там он и умер 13 сентября. Несмотря на подтвержденный коронавирус и поражение легких, причиной смерти назвали инфаркт. Уже на кладбище ШПИ «Забота», где он и был похоронен, Надежда увидела большое количество крестов с сентябрьскими и августовскими датами смерти. Мы на кладбище ШПИ насчитали около двадцати свежих захоронений и нашли несколько недавно вырытых и приготовленных могил.
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