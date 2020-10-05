Главное за неделю с 28 сентября по 4 октября по версии ТВ2

С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Через неделю томичи без масок не смогут купить товар и получить услугу.





Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.



За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: на должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.





Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции на месяц, до 1 ноября.





Оперштаб рекомендует томским предприятиям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы в целях профилактики коронавируса и сезонных заболеваний.





За минувшие сутки в Томской области выявили COVID-19 еще у 108 пациентов, сообщает оперативный штаб по коронавирусу. 70 человек выздоровели, один пациент скончался.





За весь период в Томской области установлены 7 876 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 476, умерших 88 человек.