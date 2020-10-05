Главное за неделю с 28 сентября по 4 октября по версии ТВ2
В Томской области с 9 октября ужесточается масочный режим
С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Через неделю томичи без масок не смогут купить товар и получить услугу.
Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.
За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: на должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции на месяц, до 1 ноября.
Оперштаб рекомендует томским предприятиям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы в целях профилактики коронавируса и сезонных заболеваний.
За минувшие сутки в Томской области выявили COVID-19 еще у 108 пациентов, сообщает оперативный штаб по коронавирусу. 70 человек выздоровели, один пациент скончался.
За весь период в Томской области установлены 7 876 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 476, умерших 88 человек.
Суд арестовал томского ученого Александра Луканина по делу о госизмене
Суд в Томске отправил в СИЗО бывшего сотрудника Томского политехнического университета Александра Луканина. Ранее Александра Луканина задержали сотрудники ФСБ, его подозревают в передаче неких технологий Китаю.
Семье Александра Луканина ничего не было известно о местонахождении ученого уже несколько суток.Член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала, что сейчас Александр Луканин находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Александру Луканину 64 года. Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют «чушью» и говорят, что «дело шито белыми нитками».
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«Дурдом полный»: друзья о задержании ФСБ томского ученого Александра Луканина
Томского ученого подозревают в передаче технологий Китаю. Он задержан
Рыбоводный комплекс по выращиванию осетра заработал в Томске
В селе Копылово запустили рыбоводный комплекс по выращиванию рыбы осетровых и сиговых. По данным обладминистрации, в год на комплексе можно выращивать до 35 тонн товарной рыбы и до 5,3 млн молоди.
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Промплощадки, Иркутский тракт и Черемошники: эксперты обсудили, где строить в Томске
Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел заседание градосовета, на котором обсудили территории под застройку микрорайонов в Томске.
Мэрия предлагает застраивать территории на Иркутском тракте, на ул. Большой Подгорной и на Черемошниках в целом, на ул. Яковлева, ул. Ивановского, ул. Мокрушина, в поселке Светлом, на Кузовлевском тракте. Также возможно будет застраивать бывшие промышленные площадки, например, на пр. Кирова, на ул. Войкова, ул. Нижне-Луговой и на других территориях.
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Томские студенты обратились в прокуратуру из-за недостаточного качества дистанционного обучения
В Томске студенты обратились в прокуратуру по поводу недостаточного качества дистанционного образования, которое частично было введено из-за пандемии коронавируса. Обращение на имя руководителя надзорного ведомства Александра Семенова направила томская организация студенческого профсоюза «Преобразование». В обращении представители профсоюза просят прокуратуру дать разъяснения «в части возможности перерасчета стоимости обучения, а также порядка его проведения».
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Первое собрание Думы Томска в обновленном составе пройдет 6 октября
Депутаты утвердили дату первого официального собрания Думы. Оно состоится 6 октября, начало в 10 часов.
В повестке собрания будет три вопроса — избрание председателя городской Думы и заместителя председателя, формирование комитетов.
По данным ТВ2, основными кандидатами на пост спикера являются: бывший замгубернатора по социальной политике Чингис Акатаев (ЕР), лидер томского отделения «Яблоко» Василий Еремин и лидер фракции КПРФ в городской Думе Андрей Петров. Голосование пройдет в тайном режиме. Спикером станет тот, у кого будет больше голосов.
Истории недели по версии ТВ2
«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию»
Главред издания KozaPress подожгла себя у здания нижегородского МВД. 2 октября днем Ирина Славина написала в своем Фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Спасти Ирину не удалось. Публикуем интервью с Ириной Славиной, взятое в 2017 году.
Депутат Госдумы Вера Ганзя: Путин просто надоел
Депутат Государственной Думы от партии КПРФ Вера Ганзя побывала в Томске. Летом к ней, как к последней надежде, обратились жители Степановского переезда. О том, почему регионам не хватает денег на развитие, а также прошедших выборах, «вечном» Путине, поддержке Лукашенко и о коронавирусе читайте в интервью ТВ2.
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