Главное за неделю с 16 по 22 ноября по версии ТВ2

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В Томске собрали более трех тысяч поручительств за арестованного мэра Ивана Кляйна

Власти Томской области не исключили ужесточения отдельных санитарных мер

Власти Томской области не исключают ужесточения отдельных санитарных мер. Об этом рассказал заместитель губернатора Иван Деев в эфире телеграм-канала «Милый Томск», отвечая на вопрос журналиста ТВ2.

«Решение об ужесточении мер — коллегиальный вопрос. Так же, как и с дистанционным и не дистанционным образованием. Наряду с петицией «сохраните очное образование» есть очень много обращений о переводе на дистанционное образование по примеру Москвы. Помните, весной, когда все только началось и никто не понимал, что это за инфекция, как она протекает, не было коек, достаточного оборудования, чтобы оказывать медицинскую помощь, был локдаун. Полностью все было остановлено. Сегодня по большому счету написаны все правила, которые позволяют предотвратить или максимально сократить заражение», — отметил Иван Деев.

За весь период в Томской области установлено 16 862 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 11 491, умерших 151 человек.

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Центр управления регионом открылся в Томской области

в Томской области открылся Центр управления регионом (ЦУР), который должен стать площадкой по мониторингу, обработке и анализу обращений граждан с целью решения проблем органами власти.

ЦУР будет использовать в работе как официальные обращения граждан, так и опубликованные в открытых источниках, в частности, в социальных сетях и на интернет-форумах. Особое внимание ЦУР уделит сообщениям о работе таких сфер, как здравоохранение, образование, социальная защита, дорожное хозяйство, транспорт, энергетика, обращение с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунальный комплекс.



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Арестованы директор Центрального рынка Камил Бабаев и его отец Габил Бабаев

Сотрудники полиции задержали председателя ГОРПО (городское потребительское общество) Габила Бабаева и его сына Камила, являющегося директором Центрального рынка.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Томской области на основании материалов УЭБиПК регионального УМВД возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и частью 4 статьи 160 УК РФ (Хищение чужого имущества).

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«Мы рискуем не вернуться в свой класс после пандемии»: родители в Томске запустили петицию

Родители томских школьников в Сети просят дать им право не откреплять ребенка от школы и класса, если они выбирают вариант обучения дома на период пандемии COVID-19.

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Она адресована оперативному штабу Томской области и заместителю начальника департамента образования по экономическим вопросам Ирине Штауб.

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«Прекратить бардак в МСЧ №2»: томичи запустили петицию

Родственники больных и умерших от COVID-19 продолжают жаловаться на медсанчасть № 2. В Сети появилась петиция с требованием «прекратить бардак в МСЧ №2».

Петиция адресована Департаменту здравоохранения Томской области и Прокуратуре.

На вечер, 22 ноября, петиция собрала больше 70 подписей.

С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.

Колпашевская грибная икра или Бакчарская жимолость: началось голосование за «Вкусы России»

Началось народное голосование в рамках конкурса «Вкусы России». Оно продлится до 2 декабря 2020 года, и жители Томской области могут проголосовать за лучшие региональные продуктовые бренды, представленные на национальный конкурс «Вкусы России».

В конкурсе участвуют 13 томских региональных брендов — продукты, изготовленные на основе дикоросов.

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