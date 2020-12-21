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21 декабря,
2020
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Главное за неделю с 14 по 20 декабря по версии ТВ2

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сергей Жвачкин: «У нас не было, нет и не будет дефицита коек, оборудования, лекарств»

Главное за неделю с 14 по 20 декабря по версии ТВ2

Губернатор Сергей Жвачкин на открытии заседания Общественной палаты Томской области седьмого созыва отметил, что в регионе «не было, нет и не будет дефицита коек, оборудования, лекарств».


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Согласно ноябрьскому рейтингу Центра политической конъюнктуры, губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял первое место среди всех глав регионов по количеству негативных упоминаний в социальных сетях. Почти полгода наш губернатор стабильно держался в лидерах этого рейтинга, и вот он снова возглавил список. 

Подробнее об этом здесь.

Томичи обратились к Владимиру Путину с просьбой «восстановить справедливость по отношению к Кляйну»

Главное за неделю с 14 по 20 декабря по версии ТВ2

Жители микрорайона Мокрушина обратились к президенту страны Владимиру Путину. Они попросили главу государства обратить внимание на дальнейшую застройку микрорайона, а также «восстановить справедливость по отношению к Ивану Кляйну». 

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Пресс-конференция Владимира Путина 2020. Главное

Главное за неделю с 14 по 20 декабря по версии ТВ2

Прошла ежегодная пресс-конференции президента страны Владимира Путина, которая длилась четыре с половиной часа. Собрали главное, о чем говорил президент.

Подробнее тут.

20 или 35 млрд? Студенческий кампус на левом берегу дорожает на глазах

Главное за неделю с 14 по 20 декабря по версии ТВ2

Пока в Томске обсуждают, где лучше строить кампус и не дорого ли покупать участок земли за 600 млн рублей, который 10 лет назад был приобретен за 24 млн, губернатор Томской области Сергей Жвачкин рапортует вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину, что на левом берегу Томи зарезервирован земельный участок в 52 гектара. Более того, глава региона представил заместителю председателя правительства России концепцию создания многофункционального студенческого кампуса в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации. Кто разработал эту концепцию и где с ней могут познакомиться обычные томичи, в пресс-релизе не уточняется.

Об этом подробнее тут.

Депутаты Думы города Томска обратились в СК РФ с требованием немедленно возбудить уголовное дело о покушении на Навального

Семь независимых депутатов Думы города Томска подписались под требованием к главе СК РФ Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального в Томске.

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В Томске изменится стоимость проезда в 2021 году

Главное за неделю с 14 по 20 декабря по версии ТВ2

С января 2021 года в Томске вступают в силу новые тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Тариф на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличится на 1 рубль и составит 23 рубля.


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39 новых медицинских учреждений появится в Томской области к 2026 году

Главное за неделю с 14 по 20 декабря по версии ТВ2

В Томской области разработали программу модернизации первичного звена здравоохранения, она будет работать с 2021 по 2025 год.


Финансирование программы из федерального и регионального бюджетов составит более 4,8 млрд рублей — 4,2 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 582 млн рублей — областной бюджет. В рамках программы запланировано строительство 39 медучреждений, капитальный ремонт в 22 и реконструкция еще одного. 


Подробнее тут.

Больше 200 мероприятий проведут в новогодние праздники в Томске онлайн

Более 200 онлайн-мероприятий проведут образовательные учреждения Томска в новогодние праздники. Среди них будут выступления и мастер-классы, рассчитанные на детей и их родителей.


Как рассказал заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко, мэрия разрешила проводить новогодние праздники в школах и детских садах, но лишь в режиме индивидуальных классов и групп.


Подробнее здесь

Истории недели 

Как «пропала без вести» дивизия из Томска


С 26 по 30 июня 1941-го из Томска в сторону Москвы уехали более 14 тысяч человек. 166-я стрелковая дивизия первой отправилась на фронт из Томской области. Позже воевать ушли еще несколько сформированных на территории области соединений. Их именами теперь называются улицы сибирских городов: 19-й и 79-й Гвардейской дивизии — в Томске, 379-й Стрелковой дивизии и 149-й Стрелковой бригады — в Асине. В честь 166-й не назвали ни улицы, ни сквера. О трагической судьбе дивизии, которая оказалась на фронте в, пожалуй, самый тяжелый период войны, рассказывает документальный фильм «Дивизия».

Салюты, сугробы, дом за рубль: чем запомнился Иван Кляйн на посту мэра Томска


Кировский районный суд временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Сейчас он под следствием, в СИЗО. Его обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 


Мэрский пост Иван Кляйн первый раз занял в октябре 2013 года (при явке чуть более 20 % 62 % голосов избирателей). В 2018 году он был избран на второй срок (при явке около 20 % около 53 % голосов пришедших на выборы). Чем закончится уголовное дело против томского мэра, пока прогнозировать трудно. Однако можно предположить, исходя из предыдущего опыта уголовных дел в отношении градоначальников, что в мэрское кресло Иван Кляйн уже не вернется. Поэтому мы решили  подвести предварительные итоги его пребывания в этой опасной должности томского градоначальника. Чем же запомнился Иван Кляйн в качестве мэра? 

Главное за неделю с 14 по 20 декабря по версии ТВ2

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