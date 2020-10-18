Главное за неделю с 12 по 18 октября по версии ТВ2
«Ты сам в своей беде»: ковидные больные в Томске ждут приезда скорой по три дня
Томичи с подтвержденным коронавирусом жалуются, что скорая помощь не приезжает по трое суток. Диспетчеры ссылаются на загруженность, вызовы отменяются, адреса путаются, а дети и взрослые продолжают ждать помощи.
С 20 октября на базе скорой медицинской помощи начнет работать медицинский центр удаленного мониторинга, в задачи которого входит работа с пациентами, находящимися на амбулаторном лечении или дневном стационаре, у которых подтверждены COVID-19 или пневмония.
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В Томске откроется горячая линия для пациентов с коронавирусом и пневмонией
«Ты сам в своей беде»: ковидные больные в Томске ждут приезда скорой по три дня
В Думе Томска сформировали комитеты и выбрали председателей
На втором собрании Думы Томска определили состав комитетов. А также выбрали их председателей.
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Кто и зачем сносит старинный дом в центре Томска
16 октября в центре по пр. Ленина, 140 (пер. Сакко, 5) начался снос старинного здания, которое находилось в списке ценных градоформирующих объектов исторического поселения федерального значения города Томска. Председатель совета томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова и председатель правления томского отделения «Союз архитекторов России» Сергей Худяков высказали свое возмущение по этому поводу. Полгода в составе рабочей группы по доработке проекта границ исторического Томска они определяли, какие дома представляют ценность, а какие нет. Был составлен список ценных градоформирующих объектов (ЦГФО), но, пока его не утвердили в Минкульте, застройщики решили воспользоваться моментом и снесли здание.
Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев прокомментировал в своем телеграм-канале снос дома по адресу пер. Сакко, 5 (пр. Ленина, 140). Он сообщил, что направлено заявление в правоохранительные органы для проверки законности сноса, а также озвучил свою позицию по вопросу об утверждении границ исторического поселения федерального значения города Томска.
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Кто и зачем сносит старинный дом в центре Томска
Спикер Акатаев: в вопросе об исторических границах города нужно ставить точку
График осенних каникул в школах Томска изменен
Распоряжением департамента общего образования Томской области от 14.10.2020 № 824-р «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях на территории Томской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» изменены сроки осенних каникул: для обучающихся 1-4 классов – с 24.10.2020 по 04.11.2020,
для обучающихся 5-11 классов – с 19.10.2020 по 31.10.2020.
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Замгубернатора: вопрос о переходе на дистант школьников и студентов не стоит
Сколько стоят в Томске таблетки от COVID-19
В томских аптеках появились таблетки от COVID-19. Томичи могут купить их за 12 тысяч рублей только по рецепту врача.
«Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир» применяются для лечения коронавируса в России. Препараты разработаны тремя компаниями — «Р-Фарм», «Химрар» и «Промомед».
Действующее вещество во всех этих лекарствах одно и то же — фавипиравир. Это противовирусный препарат, который разрабатывался в США, но никогда там не был зарегистрирован из-за его сильного тератогенного эффекта, он опасен для беременных. Как пишет «Новая газета», если посмотреть в описание фавипиравира, то вы увидите, что это модифицированный пиразин, который еще недавно стоил в московских аптеках по 179 рублей за пачку.
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В Сети появилась петиция с требованием уволить руководство больниц в Северске
Автор петиции, житель Северска Сергей Бровин, заявляет, что это требование связано с «многолетней деградацией сферы здравоохранения и систематическими нарушениями в предоставлении медицинских услуг бюджетными учреждениями Северска. В городе, который является территорией опережающего социально-экономического развития».
Сергей Бровин лично столкнулся с проблемами в Северской больнице. Он рассказал ТВ2, что Северску не хватает медицинских сотрудников, а ожидание приема узкого специалиста затягивается до трех недель.
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КОВИД+в СЕВЕРСКЕ
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«Суммы больше в пять-десять раз»: как быть с платежами за тепло от «ТомскРТС»
4-5 тысяч рублей за тепло. Такая сумма в квитанции за отопление у многих томичей вызвала шок. Особенно если учесть, что отопительный сезон стартовал в Томске 23 сентября, а многие дома получили тепло еще позже.
Позже Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области обязал компанию «ТомскРТС» провести перерасчет начислений за отопление за сентябрь.
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Департамент ЖКХ обязал «ТомскРТС» пересчитать начисления за тепло
Журналисты ТВ2 работали эту неделю над следующими историями:
Чингис Акатаев: Я не предполагал, что буду спикером
«А привезите мне пиццу в старую водонапорную башню»
Реформа в ТГПУ: кафедры объединяют в институты и сокращают ставки
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