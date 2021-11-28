Главное за неделю в Томске: 22 - 28 ноября

Вспоминаем самые заметные события, о которых мы писали на прошедшей неделе.
Марина Чайка, бывшая жена Артема Чайки, старшего сына экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки, дала интервью ТВ2.
Она хотела развестись с мужем тихо, но не вышло. По словам Марины, Артем Чайка забрал у нее паспорт, о чем она заявила публично, записав видео вместе со своими детьми и разместив его на Youtube. Это было в июле 2020 года. Через некоторое время, брак был расторгнут и несовершеннолетние дети по решению суда остались жить с мамой. Однако на этом бракоразводная история не закончилась. Судебные разбирательства продолжаются и частично переместились в Томск. На этой неделе дело об административном правонарушении Марины Чайки рассматривалось в Советском районном суде. На заседание прилетел и Артем Чайка. Марина вновь решила предать огласке семейные дела, так как считает, что ее бывший муж, используя связи своего папы в правоохранительных органах, хочет отобрать у нее дочь. Мы встретились накануне с Мариной у нее дома в Томске и поговорили о сложившейся ситуации.
Житель Томска Сергей Самборский, который в октябре под видом врача проник в МСЧ № 2, чтобы помочь своей бабушке, уехал из страны.
Мужчина сообщил , что перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас он находится в Тбилиси.
Напомним, 27 октября ТВ2 опубликовало историю жителя Томска, который под видом врача пробрался в «красную зону» ковидного госпиталя в МСЧ №2, узнав, что за его бабушкой не ухаживают должным образом. Сергей Самборский записал видео с условиями, в которых содержалась его родственница. По его словам, пожилой женщине не меняли противопролежневые повязки, не поправляли съехавшую на лоб кислородную трубку, а один из санитарной попытался накормить с ложки, хотя пищу женщина может получать только с помощью шприца.
Также на этой неделе мы рассказали большую историю о том, кем была и как жила бабушка Сергея, умершая в МСЧ №2 Юлия Емельяшина. Прочитать ее можно здесь — «Хорошая бабушка была».
Галина Кляйн получила условный срок по делу о применении насилия к силовику
Кировский районный суд Томска признал жену арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галину Кляйн виновной в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Суд установил, что в ноябре 2020 года Галина Кляйн нанесла ссадину сотруднику правоохранительных органов, стараясь не пропустить силовиков в квартиру для проведения обысков по делу мэра Томска.
Агентство новостей ТВ2 начинает краудфандинговый сбор на съемки нового фильма из цикла «Антропология террора» — «Остров» о Назинской трагедии 1933 года. Сбор проводится на краудфандиговой платформе «Сила слова».
Вместе с героями авторы фильма попытаются осмыслить причины одного из самых травматичных эпизодов 1930-х. И понять — как работают механизмы массового «расчеловечивания». Фильм станет продолжением документального цикла «Антропология террора», в рамках которого уже вышли фильмы «Яр. Колпашевская трагедия» и «Яма. Дорога спецпереселенцев» (лауреаты премии «Профессия — журналист» в 2019 и 2020 году).