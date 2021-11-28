Главное за неделю в Томске: 22 - 28 ноября

Вспоминаем самые заметные события, о которых мы писали на прошедшей неделе.

Она хотела развестись с мужем тихо, но не вышло. По словам Марины, Артем Чайка забрал у нее паспорт, о чем она заявила публично, записав видео вместе со своими детьми и разместив его на Youtube . Это было в июле 2020 года. Через некоторое время, брак был расторгнут и несовершеннолетние дети по решению суда остались жить с мамой. Однако на этом бракоразводная история не закончилась. Судебные разбирательства продолжаются и частично переместились в Томск. На этой неделе дело об административном правонарушении Марины Чайки рассматривалось в Советском районном суде. На заседание прилетел и Артем Чайка. Марина вновь решила предать огласке семейные дела, так как считает, что ее бывший муж, используя связи своего папы в правоохранительных органах, хочет отобрать у нее дочь. Мы встретились накануне с Мариной у нее дома в Томске и поговорили о сложившейся ситуации.

Житель Томска Сергей Самборский, который в октябре под видом врача проник в МСЧ № 2, чтобы помочь своей бабушке, уехал из страны.

Мужчина сообщил , что перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас он находится в Тбилиси.