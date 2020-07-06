Главгосэкспертиза рассказала подробности про проект дороги Тайга — Томск

Строительство дороги Тайга — Томск будет вестись в семь этапов, в ходе реализации которых построят четыре участка автомобильной дороги, а также произведут переустройство трех газопроводов-отводов, попадающих в зону работ, сообщается на сайте Главэкспертизы России.

Автомобильный маршрут Томск – Тайга общей протяженностью 68 км проходит по территориям Томской (48 км) и Кемеровской областей (20 км).





Начало проектируемой трассы предусмотрено на автомобильной дороге «Томск — Мирный — Межениновка» в Томском районе, конец – на въезде в моногород Тайга на дороге «Тайга —Таежный» в Яшкинском районе Кемеровской области. Расчетная скорость движения по дороге составит 120 км в час, интенсивность движения на расчетный год для различных этапов достигнет 9276-10245 автомобилей в сутки.





Земляное полотно будет устроено в высоких насыпях и глубоких выемках. В местах пересечения трассой ручьев и рек, в пониженных местах рельефа построят водопропускные трубы.





Для организации дорожного движения и обеспечения безопасности на трассе установят дорожные знаки, направляющие устройства, барьерное ограждение и наружное электроосвещение, а также нанесут разметку. Для удобства жителей ближайших населенных пунктов и садоводческих товариществ построят автобусные остановки с пешеходными переходами. Также будет оборудована площадка отдыха для водителей и пассажиров.





Напомним, соглашение о сотрудничестве по проектированию, строительству и эксплуатации автодороги Томск — Тайга Томская и Кемеровская области заключили 10 октября 2014 года. В марте 2017 года главы регионов Сергей Жвачкин и Аман Тулеев подписали протокол о строительстве автодороги. Доли участия в проекте в соответствии с протяженностью дороги составляют: 72 % — у Томской области и 28 % — у Кемеровской. В 2017 году проект оценивался в 7 млрд рублей, в июне этого года власти Кузбасса сообщили, что его стоимость составит 12 млрд рублей.





Итоговая стоимость строительства составила 16,8 млрд рублей.







ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Губернатор Кузбасса: Проект дороги Тайга — Томск вынесут на публичное обсуждение

Не прошло и шести лет: проект дороги Тайга — Томск отправлен на экспертизу

В Кемерове выступили против ввода платного проезда по дороге Томск — Тайга





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​ Мы пишем о том, что важно.​