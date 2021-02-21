Глава Томской области предложил скинуться на лесосеменной центр

«Напомню, что по закону до 2020 года посадочный лесоматериал с закрытой корневой системой должен составлять не менее 40%. Таких мощностей ни в стране, ни у нас в регионе пока нет. Мы начинаем их создавать», — сказал Жвачкин.

«Хорошо, что мы восстановили питомники, но без лесосеменного центра нам не обойтись. Сидеть и ждать федеральных субсидий на его создание у нас с вами времени нет. Знаю, что наша лесоперерабатывающая компания «Рускитинвест» взяла на себя обязательства сделать проект центра. Ускоряйтесь!» – сказал Сергей Жвачкин. — А строить лесосеменной центр будет все вместе. Думаю, будет справедливо, если крупные лесопромышленники объединятся и вложатся в его создание пропорционально объемам лесозаготовок и участкам лесодобычи».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил задачу — высаживать столько же деревьев, сколько и вырубается. Главной проблемой в сфере лесовосстановления он назвал отсутствие саженцев с закрытой корневой системой. Глава региона предложил лесопромышленникам построить лесосеменной центр вскладчину.

Лесовосстановлением называют самый первый этап жизни леса после вырубки или пожара. Естественный тип лесовосстановления – когда лес возобновляется сам. Как объясняют специалисты «Гринпис Россия», такие территории чаще всего занимают «пионерные» светолюбивые и быстрорастущие породы деревьев: осина, ольха, береза, в редких случаях сосна. Под прикрытием «пионеров» со временем подрастают другие деревья.





Комбинированное лесовосстановление, когда люди самостоятельно подсаживают на месте вырубки или гари маленькие деревца, чтобы, помимо естественного роста пород, спроектировать состав будущего леса. Искусственное лесовосстановление отличается тем, что изначально люди выбирают место для высадки, готовят его, а после сажают выращенные в питомниках саженцы.





Экологи считают, что о результатах лесовосстановления можно говорить лишь через 15-20 лет, так как лес растет долго. Также за всеми участками с «новым» нужно следить: проводить рубки ухода и осветление, когда оставляются наиболее ценные с хозяйственной или природоохранной точки зрения породы. Через 10 до 20 лет делать прочистку — регулировать густоту леса, удалять лишние или погибшие деревья.





По данным Томскстата, в 2019 году в регионе провели лесовосстановление на площади около 30,8 тысячи гектаров. При этом лес восстанавливали естественным способом на площади 27,7 тысяч га, искусственным (посадка сеянцев, саженцев, черенков лесных растений) только на 1,7 тысячи, комбинированным, сочетающим естественное и искусственное, на 1,4 тысячи гектаров. Всего в Томской области 20 млн га леса.





Областные власти сообщают, что в 2020 году лесовосстановительные мероприятия провели на территории в 46,6 га. При этом на территории в 43,4 га — это естественное лесовосстановление, то есть лес вырос самостоятельно. Искусственное лесовосстановление было проведено на территории в 1,8 га, а комбинированное — в 1,4 га.





Руководитель лесного отдела Гринписа России Алексей Ярошенко в интервью ТВ2 отмечал, что интенсивность ухода за молодыми лесами в Томской области примерно в 20 раз ниже уровня, который соответствовал бы интенсивности лесовосстановления.





«Это если судить по официальным документам. Так было пять лет назад, это последние данные, которые были официально опубликованы и доступны. У нас нет никаких оснований думать, что за пять лет ситуация изменилась, если предыдущее десятилетие она была такой. Без правильного лесовосстановления нормальное выращивание леса не обеспечивается. Можно сажать леса сколько угодно, хоть в два слоя после каждой рубки, но ничего не вырастет, если нет полноценного цикла мероприятий. Особенно в первые 20 лет после посадки», — говорил он.





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