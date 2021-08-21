Глава томского Роспотребнадзора о третьей волне ковида: «Делать прогнозы сегодня тяжело»

Руководитель томского управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина в прямом эфире рассказала о том, какие штаммы коронавируса действуют сейчас в Томской области и ожидается ли в сентябре повышение заболеваемости инфекцией.

«Волна должна идти на убыль, а у нас плато уже в течение месяца, — ответила Пичугина на вопрос о третьей волне ковида. — Волна имеет определенные подъемы и падения, а наша ситуация больше похожа на горную систему. Не сказать, что нет стабильности, но заболеваемость на сегодня стабильно-высокая. Кроме того, скоро начало школьного сезона, люди вернутся из отпусков и никто не отменял сезонную заболеваемость гриппом и ОРВИ. Поэтому главное сейчас из третьей волны не перейти в четвертую».

Глава томского управления Роспотребнадзора добавила, что хотя коронавирусную инфекцию изучают уже полтора года, она новая и ведет себя неожиданно. Так, у переболевших ковидом могут возникать осложнения, напрямую не связанные с заболеванием. Насколько сложно спрогнозировать эти осложнения, настолько же сложно предполагать, будет ли увеличение заболеваемости ковидом в сентябре.

Ольга Пичугина отметила, что в Томской области действуют как «индийский», так и «британский» штаммы коронавируса, «как и на всей территории РФ». Инкубатором для новых штаммов болезни, по словам медика, может стать любой человек со слабым иммунитетом, а единственный способ противостоять распространению инфекции — вакцинация.

Напомним, на 21 августа в Томской области подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусом, с выздоровлением выписали 56 пациентов. О летальных случаях оперштаб не сообщает. В целом в регионе коронавирус подтвердился у 39719 человек. Из них 34364 пациента уже здоровы. Известно о 532 смертях.