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19 февраля,
2020
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Глава «ТОМ-ДОМ ТДСК» объяснил, почему сотрудники компании участвуют в публичных слушаниях

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Публичные слушания, посвященные изменению зоны в участке, расположенном в микрорайоне Наука, проходят в администрации Советского района. Данный участок приобрела компания ТДСК. Местные жители опасаются, что в результате строительства вырубят лес. 


Накануне слушаний сотрудники компании ТДСК приезжали в администрацию Советского района и голосовали за изменение зоны О-4. По словам жителей, на вечер вторника было поставлено около 200 подписей «за». 

Глава «ТОМ-ДОМ ТДСК» объяснил, почему сотрудники компании участвуют в публичных слушаниях
Фото: Милый Томск имени Козловской

«Людей кто-то взбудоражил, — прокомментировал ТВ2 директор глава «ТОМ-ДОМ ТДСК» Виктор Носов. — Никто ничего не застраивает. Генеральный директор же озвучил свою позицию: мы приобрели участок и наводим на нем порядок».


Он подчеркнул, что сотрудники ТДСК неоднократно встречались с представителями ТОС «Наука» и объяснили им свою позицию.

«Люди из микрорайона Наука организовались через соцсети, провели специальные собрания. Также могут поступить и другие люди. Мы же слушаем мнение не только ТОС «Наука», мы же слушаем мнение всех жителей города. Я не буду отрицать, что работники компании захотели высказать свое мнение и приехали», — подчеркнул Носов.


Он добавил, что у ТДСК нет планов вести там застройку в ближайшее время.


«Зону никто не переводит, она как была О-4, так и остается. Мы всего лишь сделали запрос в администрацию города на расширение возможности этой зоны. Мы много где приобретаем землю. Этим занимаются все строительные фирмы, они накапливают земельный банк, чтобы была возможность строить», — объяснил Носов ТВ2.


Он добавил, что администрация района учтет мнение большинства, если оно будет против.


«А позиция ТДСК какая? Не будет там возможности для строительства, значит, не будет», — резюмировал он.


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