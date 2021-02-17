Глава ТДСК: Освоение участка земли у Академгородка и Науки необходимо Томску
Глава ТДСК Александр Шпетер рассказал о дальнейших планах на земельный участок 35,5 га рядом с ТВЗ. Напомним, в прошлом году его возможная застройка породила большие споры.
Сейчас регламент разрешает на данном участке строительство зданий опытного производства, офисов, многофункциональных бизнес-центров и научных учреждений без ограничений этажности. В 2020 году ТДСК предложила расширить перечень разрешенных видов использования участка (расположенного в зоне О-4), добавив в них возможность строительства жилья и социальных учреждений.
Прошли общественные слушания, на которых большинство присутствующих высказались против. Но так как голосовать можно было не только очно, но и заочно, то конечный результат был за изменение действующего статуса земельного участка.
«В процедуре голосования участвовало 1402 томича – такого на моей памяти в Томске не было никогда. Одна треть из них проголосовала против, причем в их числе были очень заинтересованные люди, которые хорошо подготовились к этому мероприятию. А оставшиеся две трети, часть из них работники нашего коллектива, проголосовали за», — прокомментировал Александр Шпетер.
Мэр Томска Иван Кляйн, видя, что жители не одобряют эти изменения, решил не менять статус земли у Академгородка и Науки. Он предложил собрать специальную комиссию, куда войдут представители ТДСК, мэрии и инициативной группы жителей, чтобы до сентября составить совместный проект.
«Мэр принял решение в пользу меньшинства, в конце концов, он имел на это право. В итоге вопрос по изменению статуса земли не был вынесен на заседание Думы и остался опять-таки подвешенным. Мы считаем, что муниципальные образования, испытывающие острый дефицит земли для строительства, должны подходить к таким решениям более взвешенно.В мэрии было известно, что в процессе задействована организация, которая приобрела крупный участок городской земли, причем потратила на это сотни миллионов рублей. Знали там и о целях приобретения этого участка – в конце концов, проект застройки решает задачи самого муниципалитета», — отметил глава компании.
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Александр Шпетер отметил, что если бы строительство многоэтажных домов разрешили, то у мэрии уже сегодня были бы места для расселения аварийного жилья.
«В целом, у администрации не случилось бы такого жуткого провала в сфере жилищного строительства. У нас действительно есть проект комплексной застройки этого участка. В нем предусмотрено строительство детских садов, дорог и улиц, а также улучшенное благоустройство – пониженная этажность, наличие рощи и прочих зеленых территорий. Что со всем этим будет дальше, сказать трудно, но я надеюсь, что какой-то разум тут все-таки возобладает. Мы от этой территории однозначно не откажемся – во-первых, за этот участок были заплачены большие деньги; во-вторых, его освоение необходимо городу», — резюмировал Шпетер.
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