Глава ТДСК: Освоение участка земли у Академгородка и Науки необходимо Томску

Глава ТДСК Александр Шпетер рассказал о дальнейших планах на земельный участок 35,5 га рядом с ТВЗ. Напомним, в прошлом году его возможная застройка породила большие споры.

Сейчас регламент разрешает на данном участке строительство зданий опытного производства, офисов, многофункциональных бизнес-центров и научных учреждений без ограничений этажности. В 2020 году ТДСК предложила расширить перечень разрешенных видов использования участка (расположенного в зоне О-4), добавив в них возможность строительства жилья и социальных учреждений.



Прошли общественные слушания, на которых большинство присутствующих высказались против. Но так как голосовать можно было не только очно, но и заочно, то конечный результат был за изменение действующего статуса земельного участка.





«В процедуре голосования участвовало 1402 томича – такого на моей памяти в Томске не было никогда. Одна треть из них проголосовала против, причем в их числе были очень заинтересованные люди, которые хорошо подготовились к этому мероприятию. А оставшиеся две трети, часть из них работники нашего коллектива, проголосовали за», — прокомментировал Александр Шпетер.







Мэр Томска Иван Кляйн, видя, что жители не одобряют эти изменения, решил не менять статус земли у Академгородка и Науки. Он предложил собрать специальную комиссию, куда войдут представители ТДСК, мэрии и инициативной группы жителей, чтобы до сентября составить совместный проект.

