Глава ТДСК о реконструкции взлетной полосы: Объект сложный

Гендиректор «Томской домостроительной компании» Александр Шпетер рассказал, как проходит работа по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Богашево.





«Томск нуждается в реконструированной взлетно-посадочной полосе. Поэтому мы приняли участие в аукционе по ее реконструкции, несмотря на то, что для нас это неcтандартный объект. Очень жесткими были условия аукциона, который мы выиграли. Поэтому данному объекту мы уделяем отдельное внимание», — рассказал Александр Шпетер на пресс-конференции.





По его словам, 18 февраля в Томске пройдет совещание с представителями Росавиации, на котором обсудят дальнейший план работ.





«Я не хочу говорить о деталях. Объект действительно сложный. Но мы взялись и будем делать все в соответствии с проектом», — подчеркнул Александр Шпетер.