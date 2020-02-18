Глава ТДСК о реконструкции взлетной полосы: Объект сложный
Гендиректор «Томской домостроительной компании» Александр Шпетер рассказал, как проходит работа по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Богашево.
«Томск нуждается в реконструированной взлетно-посадочной полосе. Поэтому мы приняли участие в аукционе по ее реконструкции, несмотря на то, что для нас это неcтандартный объект. Очень жесткими были условия аукциона, который мы выиграли. Поэтому данному объекту мы уделяем отдельное внимание», — рассказал Александр Шпетер на пресс-конференции.
По его словам, 18 февраля в Томске пройдет совещание с представителями Росавиации, на котором обсудят дальнейший план работ.
«Я не хочу говорить о деталях. Объект действительно сложный. Но мы взялись и будем делать все в соответствии с проектом», — подчеркнул Александр Шпетер.
В июле 2019 года популярный блогер и пилот авиакомпании «Победа» Алексей Кочемасов после посадки самолета в Томске в своем Инстаграм letchiklexa раскритиковал состояние взлетно-посадочной полосы аэропорта. По его словам, «ВПП в Томске убита вхлам». 3 февраля 2020 года самолет при приземлении в Богашево повредил шасси. Авиакомпания «РусЛайн» подчеркнула, что повреждения произошли после соприкосновения с взлетно-посадочной полосой.
В 2019 году был объявлен конкурс на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Победителем стало «Строительное управление ТДСК». Стоимость контракта составила 2,8 миллиарда рублей. В конце сентября власти Томской области заявили, что начало работ задерживается из-за отсутствия необходимой документации.
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