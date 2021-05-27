Глава ТДСК Александр Шпетер пожаловался губернатору на УФАС

Глава ТДСК и депутат облдумы Александр Шпетер высказал сегодня губернатору Томской области свою обеспокоенность за реализацию национальных проектов в регионе. Это произошло на собрании Думы после того, как губернатор рассказал о том, как замечательно у нас реализуются нацпроекты.

У меня есть серьезная обеспокоенность по судьбе национальных проектов. Мы понимаем, что сегодня деньги выделяются большие и контроль за их использованием усиливается. Но надо понимать ситуацию, чтобы этот контроль не становился препятствием. Мы почему-то узнаем из средств массовой информации о возбуждении уголовных дел. Я хочу обратить ваше внимание, что национальные проекты финансируются за счет федеральных денег. А деньги эти сюда приходят, только к середине года. И закончить к концу года объект – это трудовой подвиг. Да, контроль должен быть, но надо понимать, что люди обеспокоены. Кто завтра будет строить?

Фактически Александр Шпетер пожаловался Сергею Жвачкину на то, что «дочек» ТДСК антимонопольное управление оштрафовало на 100 млн рублей за сговор с властями на торгах по строительству детских садов. По версии УФАС, «дочки» ТДСК по устной договоренности с администрациями Шегарского и Кожевниковского приступили к выполнению работ до заключения контракта, выполняло работы в более благоприятных для таких работ условиях рынка, в том числе погодных условиях, тогда как иные компании, в том числе потенциальные участники электронного аукциона, фактически были лишены такой возможности.

Если раньше главным было выполнение плана, то два года назад ситуация изменилась. Теперь спрашивают конкретно за выполнение показателей национальных проектов. Спрашивают всех!

На жалобу Александра Шпетера Сергей Жвачкин ответил, что определение, что законно, а что незаконно – это не прерогатива исполнительной власти. Он подчеркнул, что областные власти следят, чтобы все помогали в реализации нацпроектов, а не мешали. Потому что с нас всех спрашивают за национальные проекты.

Если раньше главным было выполнение плана, то два года назад ситуация изменилась. Теперь спрашивают конкретно за выполнение показателей национальных проектов. Спрашивают всех, — отметил Жвачкин.

Что касается реализации нацпроектов на территории Томской области, то губернатор должил депутатам, что финансирование национального проекта «Демография» за два года составило почти 6 миллиардов рублей. Крупнейшие объекты этого проекта – завершение строительства новых корпусов Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов и девять детских садов в Томске, Томском, Шегарском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском и Молчановском районах. За нарушения при строительстве детских садов в Шегарском и Кожевниковском районах, собственно, и получила ТДСК штраф в 100 млн рублей.





Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» превысило 3 миллиарда рублей. На эти средства, в том числе, завершается строительство хирургического корпуса областного онкологического диспансера, который позволит полностью замкнуть цепочку оказания онкологической службы от заболевания на ранних стадиях, проведения высокоточной диагностики до оказания высокотехнологичной медицинской помощи.





По национальному проекту «Образование» (в который за два года вложено 3,7 миллиарда рублей) построены школы в Томске на улице Федоровского и в «Южных Воротах», достраиваются школы в «Северном парке» и селе Корнилово.





Проект «Жилье и городская среда» позволил привлечь 2,3 миллиарда рублей, ввести 890 тысяч квадратных метров жилья, благоустроить 123 общественные территории во всех муниципальных образованиях, переселить из непригодного жилья 1 683 семьи.





В рамках национального проекта «Экология» в регионе началась рекультивация полигона ТБО в Новомихайловке, построена станция водоподготовки в деревне Лоскутово, идет реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в Асино, смонтированы «электронные колодцы» в 23 населенных пунктах. В этот проект вложено полмиллиарда рублей.





Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за два года составило почти 6,4 миллиарда рублей. По нацпроекту отремонтированы 324 километра дорог регионального и межмуниципального значения. В результате доля автодорог в нормативном состоянии в целом по области сегодня составляет около 30%, а в Томской агломерации – около 70%.





32 предприятия региона стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Большинство уже внедрили необходимые методы повышения производительности труда, около двух тысяч работников прошли обучение по бережливому производству, информатизации и цифровизации производственных процессов.





По национальному проекту «Наука» томские университеты открыли 11 новых молодежных лабораторий для исследований приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития России.





Проект «Цифровая экономика» помог нарастить востребованность портала государственных услуг: томичи подали на портал почти 2,4 миллиона заявлений. В регионе запущена цифровая платформа с пятью стартовыми сервисами «Маркетплейс мер поддержки предпринимательства», «Активный житель Томской области», «Витрина технологического предпринимательства» и «Цифровая лаборатория больших данных».





По национальному проекту «Культура» отремонтированы три сельских ДК – в Самуськах и Парабели, а также сельский клуб в деревне Нижняя Чигара Парабельского района. Созданы 12 модельных муниципальных библиотек, оборудован кинозал в Бакчаре.





В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заработал центр «Мой бизнес» и региональная микрофинансовая организация, которая уже предоставила 330 займов.





По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» за два года на экспорт вышли 175 наименований томской пищевой продукции.