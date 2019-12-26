Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем, заявил, что не согласен с этим. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я консерватор. В советское время был один выходной - 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — сказал Валерий Фадеев.





Он отметил, что другое дело, если люди ему на это возразят — «мы и так много работаем, а зарплата маленькая».





«Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных - это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», — пояснил глава Совета.





Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года», в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря. В Госдуме и Совфеде поддержали данную инициативу. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным днем.