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26 декабря,
2019
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Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем, заявил, что не согласен с этим. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем
Фото: www.interfax.ru

«Я консерватор. В советское время был один выходной - 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — сказал Валерий Фадеев.


Он отметил, что другое дело, если люди ему на это возразят — «мы и так много работаем, а зарплата маленькая».


«Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных - это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», — пояснил глава Совета.


Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года», в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря. В Госдуме и Совфеде поддержали данную инициативу. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным днем.

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