Глава СК России взял на контроль дело омички, которая 35 лет живет в бочке

О Светлане Черновой рассказали омские порталы, а после и федеральные каналы. Как пишет НГС55, пенсионерке сейчас 64 года, в 29 лет она поселилась жить в железную бочку. Женщина работала крановщицей на местном военном заводе. В 1986 году Светлана жила в заводском общежитии, профком предложил ей переселиться в бочку - так очередь на получение однокомнатной квартиры подошла бы быстрее. Но в стране случилась перестройка, завод закрылся, а квартиры выдавать перестали.

«Когда завод военный был, он дома строил и расселял. Раньше в бочках жили офицеры. Когда для них построили дом, то они переселились. Потом гражданских пригласили работать. В том числе и я пришла, — рассказала Светлана Чернова НГС55. — Мне сказали: если переселиться в бочку как во временное жилье, то быстрее дадут квартиру. Я должна была однокомнатную получить».

В бочке нет удобств, воду женщина носит с колонки, отапливается буржуйкой, а электричество отключили два года назад. Родных у Светланы нет. Живет она на пенсию в 14 тысяч рублей и подрабатывает в мебельном цехе неподалеку от дома уборщицей. Но некоторое время назад Светлана купила газовый котел в кредит, заболела коронавирусом, пока находилась на госпитализации, котел украли, а ежемесячная выплата по кредиту в 12 тысяч рублей осталась.

Светлана Чернова много раз обращалась в разные ведомства с вопросами о переселении, но получить ответа не удалось. Как пишет НГС 55, раньше таких населенных бочек в Омске было несколько, но их обитатели либо самостоятельно нашли выход из ситуации, либо погибли. Сейчас Светлана осталась в таком жилье одна.

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