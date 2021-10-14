Глава СК России взял на контроль дело омички, которая 35 лет живет в бочке

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил омским следователям рассказать ему о ситуации с пенсионеркой, которая 35 лет живет во временном жилье — железной бочке, дожидаясь получения квартиры.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Винникову Олегу Евгеньевичу доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды, о чем сообщалось в эфире федерального канала», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Проверку поставили на контроль в центральном СК.
О Светлане Черновой рассказали омские порталы, а после и федеральные каналы. Как пишет НГС55, пенсионерке сейчас 64 года, в 29 лет она поселилась жить в железную бочку. Женщина работала крановщицей на местном военном заводе. В 1986 году Светлана жила в заводском общежитии, профком предложил ей переселиться в бочку - так очередь на получение однокомнатной квартиры подошла бы быстрее. Но в стране случилась перестройка, завод закрылся, а квартиры выдавать перестали.
«Когда завод военный был, он дома строил и расселял. Раньше в бочках жили офицеры. Когда для них построили дом, то они переселились. Потом гражданских пригласили работать. В том числе и я пришла, — рассказала Светлана Чернова НГС55. — Мне сказали: если переселиться в бочку как во временное жилье, то быстрее дадут квартиру. Я должна была однокомнатную получить».
В бочке нет удобств, воду женщина носит с колонки, отапливается буржуйкой, а электричество отключили два года назад. Родных у Светланы нет. Живет она на пенсию в 14 тысяч рублей и подрабатывает в мебельном цехе неподалеку от дома уборщицей. Но некоторое время назад Светлана купила газовый котел в кредит, заболела коронавирусом, пока находилась на госпитализации, котел украли, а ежемесячная выплата по кредиту в 12 тысяч рублей осталась.
Светлана Чернова много раз обращалась в разные ведомства с вопросами о переселении, но получить ответа не удалось. Как пишет НГС 55, раньше таких населенных бочек в Омске было несколько, но их обитатели либо самостоятельно нашли выход из ситуации, либо погибли. Сейчас Светлана осталась в таком жилье одна.
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