Глава СК выступил за изменение закона об отлове бродячих собак

СКР отмечает, что только в Забайкальском крае за 2021 год было зафиксировано не менее пяти случаев нападения собак на людей.

«Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — уточняется в сообщении. По мнению Бастрыкина, в предложениях должны быть учтены механизмы предупреждения нападений бродячих животных и система контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности.

22 января в забайкальском селе Домна пропала семилетняя девочка. Позже ее нашли на пустыре. Предполагается, что причиной смерти стало нападение собак.

Местные жители организовали массовый сход у здания администрации, с ними встретился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он заявил о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон, отметив, что есть законодательные изъяны, «которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов».

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, признал, что проблема существует, для ее решения он предложил «ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах».

«Количество бездомных собак увеличивается. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия. Будет правильно разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных. Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак. Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься», — написал он в своем Телеграм-канале.

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