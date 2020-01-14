Глава Счетной палаты: Из бюджета России воруют по 2-3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что ежегодно из государственной казны воруют по 2-3 миллиарда рублей. При этом финансовые нарушения, по подсчетам палаты, исчисляются сотнями миллиардов рублей.

«По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — ответил Кудрин «РИА Новостям» на вопрос об объемах воровства денег из бюджета России.



При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей.