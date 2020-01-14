Глава Счетной палаты: Из бюджета России воруют по 2-3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что ежегодно из государственной казны воруют по 2-3 миллиарда рублей. При этом финансовые нарушения, по подсчетам палаты, исчисляются сотнями миллиардов рублей.
«По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — ответил Кудрин «РИА Новостям» на вопрос об объемах воровства денег из бюджета России.
При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей.
Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей, — добавил глава Счетной палаты. — Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?