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14 января,
2020
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Глава Счетной палаты: Из бюджета России воруют по 2-3 миллиарда в год

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что ежегодно из государственной казны воруют по 2-3 миллиарда рублей. При этом финансовые нарушения, по подсчетам палаты, исчисляются сотнями миллиардов рублей.

Глава Счетной палаты: Из бюджета России воруют по 2-3 миллиарда в год

«По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — ответил Кудрин «РИА Новостям» на вопрос об объемах воровства денег из бюджета России.

При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей. 

Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей, — добавил глава Счетной палаты. — Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.

Алексей Кудрин ожидает, что со временем ведомство будет отходить от поиска финансовых нарушений и выявлять системные проблемы в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита. 

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