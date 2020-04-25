Глава Роспотребнадзора предложила продлить режим самоизоляции еще на две недели

Режим самоизоляции в России нужно продлить еще на две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

С 18 марта все жители России должны соблюдать 14-дневный режим изоляции после возвращения из-за границы. Также с 6 апреля должны быть на двухнедельной изоляции все, кто приезжает в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга.





По словам главы Роспотребнадзора, сейчас отменить режим самоизоляции нельзя, так как высока вероятность повторной вспышки заболевания.





«Нельзя все открыть, потому что сегодня еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требования сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период», – заявила Анна Попова.





За прошедшую неделю число заразившихся коронавирусом в России выросло в 2,1 раза.





По данным на 24 апреля, семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в Томской области. Общее число диагнозов COVID-19 выросло до 59.





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