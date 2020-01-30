Глава Республики Алтай Олег Хорохордин попал в больницу в Москве

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина госпитализировали в Москве из-за проблем с желудком, рассказал ТВ2 его пресс-секретарь Михаил Максимов. По данным издания Baza, глава республики попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Хорохордин и его пресс-секретарь эту информацию опровергают.

Во время командировки Олег Леонидович действительно попал в больницу в Москве из-за проблем с желудком, — прокомментировал Максимов. — Ни о какой реанимации речь не идет, состояние главы республики стабилизируется, мы с ним находимся на связи. Обязанности Олега Леонидовича временно исполняет вице-премьер республики Виталий Махалов.

Информацию Baza о том, что глава республики попал в больницу из-за проблем с алкоголем, пресс-секретарь Хорохордина опроверг. По данным издания, глава Республика Алтай заявил медикам, что «безостановочно пьет уже месяц», у него диагностировали обострение гастродуоденита и назначили капельницы с витаминами и медикаментами.





Сам Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу «на пару дней прокапаться» из-за обострения панкреатита. Причинами обострения стали стресс и нарушение режима питания.





47-летний Олег Хорохордин возглавляет Республику Алтай с марта 2019 года. Сперва он стал врио главы, а в сентябре 2019 года победил на выборах с результатом в 58,82 %. Ранее он работал в аппарате полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе и в управлении по внутренней политики администрации президента, а с 2012 года являлся председателем некоммерческого партнерства ГЛОНАСС.



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