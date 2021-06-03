Глава Омской области: «Мы должны уходить от добровольного подхода к вакцинированию от ковида»

Глава Омской области Александр Бурков считает, что прививка от коронавируса должна быть обязательной. Об этом губернатор заявил во время интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Мы должны уходить от добровольного подхода к вакцинированию от ковид-19, — ответил Бурков на вопрос об обязательной вакцинации. — Мы же в обязательном порядке прививаем по ряду болезней.

Александр Бурков добавил, что высказывал свое мнение по этому вопросу руководителям федерального уровня, в том числе министру здравоохранения Михаилу Мурашко.





По данным губернатора, за полтора года пандемии в Омской области от коронавируса скончались 1436 человек, заразились с начала пандемии около 48 тысяч человек. Переболел новой инфекцией и сам Александр Бурков. На сегодняшний день в регионе развернуто 1416 коек, а прививку от ковида получили 214 тысяч человек.





Ранее Владимир Путин говорил, что не считает необходимым введение обязательной вакцинации для россиян. Спикер Валентина Матвиенко также заявила, что введение обязательной вакцинации стало бы «грубым нарушением закона».



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