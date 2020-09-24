Глава облздрава: Пока рано говорить о перепрофилировании Роддома №4 под госпиталь для пациентов с COVID-19

«Пока преждевременно говорить о том, что роддом будет перепрофилирован под респираторный госпиталь для пациентов с диагнозом и подозрением на COVID-19, — утверждает Сергей Дмитриев. — В облздраве ведется резервный список медицинских учреждений, в которых при необходимости в очень короткие сроки может быть развернут новый респираторный госпиталь. Также формируется резерв кадров, готовых к работе с пациентами с COVID. Роддом №4 Томска включен в этот список, с сотрудниками проводятся беседы об их готовности работать с коронавирусной инфекцией. Перепрофилирование требует не только согласия работников, но и серьезной подготовки учреждения: организации инфекционной безопасности, установки дополнительных точек кислорода, закупки средств индивидуальной защиты и другого оборудования. Эти мероприятия сделать за один-два дня невозможно, поэтому сегодня такие работы ведутся в роддоме №4, как и в других медицинских учреждениях».

Начальник облздрава Сергей Дмитриев прокомментировал ТВ2 информацию о перепрофилировании роддома №4 Томска, которую мы получили от врачей и пациентов этого медучреждения:

А тем временем на форуме mama.tomsk.ru появилось обращение с призывами не допустить перепрофилирования четвертого роддома. На форуме сообщается, что 23 сентября до сведения сотрудников родильного дома №4 была доведена информация о том, что с 01 октября будет проведена реструктуризация роддома под респираторный госпиталь для борьбы с Сovid -19.





По информации авторов обращения, сотрудникам родильного дома предложены варианты решения проблемы трудоустройства: либо остаться в респираторном госпитале в качестве врача-стажера по специальности «терапия» после прохождения курса переобучения в 36 часов, либо написать заявление о желании работать по своей специальности в других лечебных учреждениях.





По данным сайта mama.tomsk.ru в родильном доме №4 на данный момент работает 19 акушеров-гинекологов, 37 акушерок, 12 неонатологов, 27 детских медсестер. Авторы обращения опасаются, что после перепрофилирования роддома невозможно будет сохранить коллектив, а огромное количество рожениц и новорожденных лишатся высококвалифицированной помощи в комфортных условиях роддома.





Чтобы спасти роддом №4, на томском форуме мамочек предлагают писать письма на почту облздрава ozo@dzato.tomsk.ru и звонить по телефонам горячих линий +7 (3822) 516 - 616 (бесплатно для жителей г. Томска) и 8 800 350 88 50 (бесплатно для жителей районов Томской области).