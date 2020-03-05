Глава Новосибирска заявил, что не может отменить концерт группы Lindemann

Третьего марта некоторые жительницы Новосибирска потребовали от мэрии отменить концерт Lindemann, запланированный на 17 марта. В общении активистки отмечали, что Тилль Линдеманн снял порнографическое видео с участием российских фанаток, не все из которых знали, что видео будет носить подобный характер. После этого девушек, появившихся в видео, начали травить в сети.





«Доводим до вашего сведения, что помимо своей музыкальной карьеры, Тилль является также одиозным порнографом, с помощью обмана принуждающим девушек-поклонниц к участию в съемках своих порнографических видеоматериалов, приглашая их якобы на вечеринку после своего концерта, — говорится в обращении. — К сожалению, это не пустая обеспокоенность, и на территории нашей страны уже есть пострадавшие от действий Линдеманна девушки, которые сейчас вынуждены справляться с огромным потоком угроз и оскорблений».



Однако в мэрии Новосибирска пояснили, что «Новосибирск Экспоцентр», где состоится концерт, находится на территории Новосибирского района, поэтому обращаться нужно было не к главе города.

