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05 марта,
2020
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Новости

Глава Новосибирска заявил, что не может отменить концерт группы Lindemann

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мэрия Новосибирска не будет отменять концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна с проектом Lindemann, сообщает «ТАСС». Глава города Анатолий Локоть заявил, что отмена выступления не входит в его полномочия.

Глава Новосибирска заявил, что не может отменить концерт группы Lindemann

Третьего марта некоторые жительницы Новосибирска потребовали от мэрии отменить концерт Lindemann, запланированный на 17 марта. В общении активистки отмечали, что Тилль Линдеманн снял порнографическое видео с участием российских фанаток, не все из которых знали, что видео будет носить подобный характер. После этого девушек, появившихся в видео, начали травить в сети. 


«Доводим до вашего сведения, что помимо своей музыкальной карьеры, Тилль является также одиозным порнографом, с помощью обмана принуждающим девушек-поклонниц к участию в съемках своих порнографических видеоматериалов, приглашая их якобы на вечеринку после своего концерта, — говорится в обращении. — К сожалению, это не пустая обеспокоенность, и на территории нашей страны уже есть пострадавшие от действий Линдеманна девушки, которые сейчас вынуждены справляться с огромным потоком угроз и оскорблений».

Однако в мэрии Новосибирска пояснили, что «Новосибирск Экспоцентр», где состоится концерт, находится на территории Новосибирского района, поэтому обращаться нужно было не к главе города.

Довольно часто поступают такие обращения по тому или иному концертному выступлению либо какому-то спектаклю. Но дело в том, что в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса, я не могу никому ничего запретить, здесь самостоятельная деятельность, - сказал Локоть. - В данном случае это точно не по адресу.

Немецко-шведский металл-проект Lindemann, созданный фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном и шведским музыкантом Петером Тэгтгреном, начал тур по России в понедельник, 2 марта. Музыканты планируют выступить в восьми городах страны.

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