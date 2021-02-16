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16 февраля,
2021
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Новости

Глава «Норникеля» стал первым россиянином с состоянием в $30 млрд

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Глава «Норникеля» Владимир Потанин стал первым россиянином с состоянием в $30 млрд. Росту накоплений миллиардера не помешала рекордная компенсация в 146 млрд рублей за разлив нефтепродуктов на Таймыре.

Глава «Норникеля» стал первым россиянином с состоянием в $30 млрд
Фото: РИА Новости

Причина — в росте котировок акций металлургического гиганта, — объясняет Forbes. — По состоянию на 19:15 по Москве 15 февраля они торговались на уровне 26 290 рублей за штуку, в то время как 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 рублей, а 30 декабря — 23 682 рубля.

B издании отмечают, что на рост акций «Норникеля» не повлияло даже решение суда о взыскании с компании 146 млрд рублей. Ранее Forbes сообщал, что после аварии акции «Норникеля» подешевели и состояние главы компании сократилось на 3,6 млрд долларов. Компания «Русал», являющаяся одним из главных акционеров «Норникеля», предлагала Владимиру Потанину сменить команду менеджеров и перенести офис компании из Москвы в Норильск. 


146 млрд рублей с «Норникеля» взыскали по иску Росприроднадзора за аварии на норильской ТЭЦ-3, когда из резервуара в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн топлива. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.

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