Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела о халатности из-за разлива топлива на ТЭЦ

«В том числе он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования», — уточняет ведомство.

Мэру Норильска Ринату Ахметчину предъявили обвинение в халатности из-за разлива топлива на ТЭЦ-3, сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, Ринат Ахметчин знал о количестве разлитого топлива, но не среагировал на эту чрезвычайную ситуацию должным образом.

29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, ущерб оценивают в десятки миллиардов рублей.





Несмотря на сообщения о локализации разлива, экологическая ситуация остается крайне сложной, поскольку пока не ясно, каким образом утилизировать тысячи тонн разлившихся по большой территории нефтепродуктов.





Биологический институт ТГУ готов направить в Норильск своих специалистов и использовать собственные разработки для очистки воды и донных отложений от нефтепродуктов.





В Красноярском крае объявили режим ЧС федерального уровня. В качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3. Вскоре тысячи жителей Норильска подписали петицию против его ареста и попросили, чтобы дело рассмотрели детально, нашли виновных в ЧП и пересмотрели обвинительный приговор.





На совещании о мерах по устранению последствий аварии Владимир Путин раскритиковал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса и призвал к ответу главу МЧС Евгения Зиничева. Зиничев ответил, что министерство узнало об аварии лишь 31 мая, через два дня после аварии.





Однако, как сообщает издание «Медиазона», на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю о разливе сообщили 29 мая в 12:55 по местному времени. По данным газеты «Коммерсант», в Москве об аварии на ТЭЦ-3 узнали уже через полчаса.





Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Эколог о катастрофе на Таймыре: Из-за движения вечной мерзлоты надо принимать меры на всех арктических объектах

Ученые из Томска предложили помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске

В Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива дизельного топлива

Путин ввел режим ЧС федерального уровня из-за разлива 21 тыс. тонн дизтоплива в Красноярском крае









Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!



