Глава МТС призвал осознанно обращаться с контентом в сети из-за ее высокой загруженности

Президент МТС Алексей Корня призвал пользователей к осознанному обращению с контентом в интернете в связи с возросшей из-за массового перехода на удаленную работу нагрузкой на сети операторов связи, следует из текста обращения, опубликованного на официальном сайте МТС.

Я со своей стороны также хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов, — говорит Корня в обращении.

Глава МТС пояснил: когда количество таких видео растет в прогрессии, это создает не обязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов.





Он отмечает, что сети передачи данных — стратегически важная инфраструктура. И несмотря на то что компания непрерывно продолжает работу по их умощнению в ожидании непропорционального роста объема трафика, пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс.





При этом Корня заявил, что компании удается поддерживать самые высокие стандарты качества сети. «И мы продолжаем мониторить ситуацию и готовы немедленно перенастраивать сеть в соответствии с особенностями потребления», – говорится в обращении.

Ранее аналитики МТС зафиксировали значительный рост количества подключений к домашнему интернету МГТС (входит в группу МТС) в связи с массовым переходом москвичей на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Трафик увеличился на 30 %.













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