Глава МТС призвал осознанно обращаться с контентом в сети из-за ее высокой загруженности

Президент МТС Алексей Корня призвал пользователей к осознанному обращению с контентом в интернете в связи с возросшей из-за массового перехода на удаленную работу нагрузкой на сети операторов связи, следует из текста обращения, опубликованного на официальном сайте МТС.
Глава МТС пояснил: когда количество таких видео растет в прогрессии, это создает не обязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов.
Он отмечает, что сети передачи данных — стратегически важная инфраструктура. И несмотря на то что компания непрерывно продолжает работу по их умощнению в ожидании непропорционального роста объема трафика, пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс.
При этом Корня заявил, что компании удается поддерживать самые высокие стандарты качества сети. «И мы продолжаем мониторить ситуацию и готовы немедленно перенастраивать сеть в соответствии с особенностями потребления», – говорится в обращении.
Ранее аналитики МТС зафиксировали значительный рост количества подключений к домашнему интернету МГТС (входит в группу МТС) в связи с массовым переходом москвичей на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Трафик увеличился на 30 %.
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