Глава Минздрава: Число пациентов с COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11%

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11 процентов. По его словам, практически все из них — это пациенты, не прошедшие вакцинацию.
В искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 6100 госпитализированных с коронавирусом. При этом, молодой возраст больше не считается «страховкой». По его словам, при поездке в Калужскую область он видел в реанимации молодых больных в возрасте до 30 лет. «Эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах», — рассказал министр.
Общее количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 16%. В 11 регионах прирост составил более 30%. По данным Минздрава, заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для ковидных больных.
В Томской области процент свободных коек для лечения больных ковидом равен 20.
«Второй респираторный госпиталь Томской областной клинической больницы на базе Дворца спорта продолжает функционировать, что позволяет ряду учреждений оказывать медицинскую помощь пациентам по своему основному профилю. Так что никто не собирается его закрывать, особенно с учетом предполагаемого подъема заболеваемости», — подчеркнул начальник облздрава Сергей Дмитриев.
По его словам, сейчас речь о перепрофилировании других медучреждений (например, медсанчасти «Строитель») не идет.