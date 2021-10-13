Глава Минздрава: Число пациентов с COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11%

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11 процентов. По его словам, практически все из них — это пациенты, не прошедшие вакцинацию.

В искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 6100 госпитализированных с коронавирусом. При этом, молодой возраст больше не считается «страховкой». По его словам, при поездке в Калужскую область он видел в реанимации молодых больных в возрасте до 30 лет. «Эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах», — рассказал министр.