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Глава Минтранса: к 2024 году в российском общественном транспорте начнут применять биометрию

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Уже к 2024 году во всех общественных видах транспорта в России будет применяться биометрия. Об этом на марафоне «Новое знание» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. К какому году это дойдет до Томска — пока неизвестно.

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность [проходить] по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться [ей] во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — цитирует ТАСС Савельева.

Он добавил, что в терминале С в «Шереметьево», который был открыт в июле, уже работает подобная автоматизированная система паспортного контроля.

Как говорилось ранее в сообщении Минтранса РФ о стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, пассажиры к 2030 году смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на вокзалах.

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