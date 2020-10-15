Глава Минпромторга пока не видит необходимости в закрытии общепита и магазинов

Предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», – сказал Денис Мантуров.

Министр добавил, что власти также отрабатывают с промышленностью РФ алгоритмы перевода на удаленную работу части сотрудников, если это не влияет на деятельность компаний.





По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), суммарные потери непродовольственного ретейла РФ из-за пандемии в 2020 году могут составить 6,08 трлн рублей.