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15 октября,
2020
Новости

Глава Минпромторга пока не видит необходимости в закрытии общепита и магазинов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», – сказал Денис Мантуров.

Министр добавил, что власти также отрабатывают с промышленностью РФ алгоритмы перевода на удаленную работу части сотрудников, если это не влияет на деятельность компаний.


По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), суммарные потери непродовольственного ретейла РФ из-за пандемии в 2020 году могут составить 6,08 трлн рублей.

Напомним, что вчера врачи подтвердили коронавирус еще у 175 жителей Томской области. Наш регион на 13 месте по приросту заболевших за сутки, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В целом в России за сутки COVID-19 подтвердили у 14 231 человека.

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