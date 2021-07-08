Первая в России Школа инженерной биологии появится в Томске

В Томском государственном университете состоялся круглый стол «Инженерная биология. Перспективы развития» при участии главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, находившегося в Томске с рабочим визитом. В ходе мероприятия, организованного в рамках форума U-NOVUS' 2021, руководители томских университетов, представители руководства администрации Томской области и ведущих научно-исследовательских центров России, среди которых НИИ СО РАН, Геномный центр НИЦ «Курчатовский институт» и другие, обсудили создание национального хаба «Инженерная биология», сообщае пресс-служба ТГУ.

В ходе презентации заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова рассказала о том, что в настоящее время идёт работа по формированию лидирующего в РФ центра подготовки кадров для биоэкономики «Индустрия 5.0». Дорожная карта включает создание прототипа геномного принтера, биопродуцентов и других решений, необходимых для развития биоэкономики, а также запуск биофабрики, открытие 20 лабораторий мирового уровня, организованных с промышленными и научными партнёрами из разных стран, и другие проекты.

Инженерная биология - это проектирование и реализации искусственных организмов или их компонентов, в том числе ранее не существовавших в природе. Так Министерство обороны США с начала 2000-х годов финансировало работы в области синтетической биологии, сосредоточившись на подходах по сборке ДНК генноинженерных организмов из стандартных компонентов. В 2002 году был сформирован первый каталог таких элементов — DARPA BioComp, насчитывавший около 300 стандартных генетических элементов: промоторов, сайтов связывания, терминаторов и генов флуоресценции, которые биоинженеры применяли в своей работе. Используя такие биоблоки, исследователи даже с небольшим опытом могли быстро спроектировать и синтезировать участки ДНК для разработки, например, живых бактерий-детекторов, которые начинали флуоресцировать в ответ на появление опасного химического соединения.

Россия, видимо, решила не отставать и создать свои центры по работе над проектирование и синтезом искусственных организмов. Так для развития новой отрасли Большой университет Томска инициировал создание консорциумов по основным направлениям инженерной биологии: биомедицине, агроэкобиотехнологиям, промышленной биотехнологии. Партнёрами выступят академические институты РФ, российские и зарубежные университеты, индустриальные партнёры. В работе над дизайном и сборкой новых генетических конструкций будут задействованы инженеры, генетики, молекулярные биологи, химики, а также математики, моделирующие биологические процессы с помощью IT-технологий.

Одним из первых шагов Большого университета Томска в развитии инженерной биологии на уровне образования станет запуск в сентябре 2021 года новой магистерской программы ТГУ. Студентов будут обучать анализу геномов живых организмов и их редактированию с применением методов биоинформатики и генной инженерии. Сейчас Большой университет Томска ведёт работу над программами бакалавриата и аспирантуры, которые в совокупности с магистратурой образуют первую в России Школу инженерной биологии.