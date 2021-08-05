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Главная Новости Глава Ленинского района встретилась с жителями общежития на Трудовой, 22
Новости

Глава Ленинского района встретилась с жителями общежития на Трудовой, 22

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В администрации Ленинского района Томска 4 августа прошла встреча с жителями общежития на улице Трудовой, 22, сообщает администрация Томска. На встрече присутствовали глава района, представители собственника здания, прокуратуры, уполномоченного по правам человека в Томской области, а также управляющей компании.
 
«Всего в доме по Трудовой, 22 проживает 38 семей. Из них для 12 семей это единственное жилье, им требуется помощь в расселении. Сейчас совместно с владельцем здания мы рассматриваем различные варианты помощи людям. Прорабатываем вопрос с каждой из семей. С 11 августа в отделе по учету и распределению жилья администрации Ленинского района пройдут индивидуальные встречи с жителями», — комментирует глава Ленинского района Томска Светлана Садковская.

Напомним, в начале этого лета в аппарат Уполномоченного по правам человека обратился томич, пенсионер с инвалидностью третьей группы. Он сообщил, что получил уведомление от нового собственника здания, где он живет, о расторжении договора найма и выселении. Таким образом выяснилось, что общежитие на Трудовой, 22 было продано вместе с людьми.

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