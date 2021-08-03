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Главная Новости Глава Ленинского района Томска прокомментировала ситуацию с продажей общежития на Трудовой, 22
Новости

Глава Ленинского района Томска прокомментировала ситуацию с продажей общежития на Трудовой, 22

ТВ2
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3 часа назад

Ранее мы писали, что общежитие по адресу Трудовая, 22 в Томске было продано вместе с людьми. Глава Ленинского района города Светлана Садковская прокомментировала ситуацию, сообщает мэрия Томска.

«‎Сейчас мы взаимодействуем с собственником здания, чтобы помочь жителям с расселением. К сожалению, юридической возможности повлиять на предпринимателя у администрации нет. В общежитии нет оформленного в собственность жилья. Основанием служил договор с прежним владельцем ТДСК, который действовал до 1 июля 2021 года. Одно из условий документа — при его непродлении жители обязаны покинуть помещения в течение 10 дней», — сказала Светлана Садковская.

Она объяснила, что работа с жильцами идет индивидуально. Так как часть комнат действительно сдавалась в аренду, а часть — чье-то единственное жилье. Новый владелец намеревается выселять людей через суд. Однако на встречах его представитель говорит о возможности переселения нуждающихся в имеющееся в его распоряжении жилье.

На этой неделе на площадке администрации состоится очередная встреча жителей и представителей владельца. На ней кроме специалистов администрации будет присутствовать и уполномоченный по правам человека. 

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