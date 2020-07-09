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09 июля,
2020
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Глава красноярского заксобрания заболел коронавирусом

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов заболел коронавирусом. По словам пресс-службы парламента, он изолировался дома и продолжает работать.

Глава красноярского заксобрания заболел коронавирусом
Фото: Законодательное собрание Красноярского края

Да, у Свиридова диагностирован коронавирус, — рассказал сотрудник пресс-службы изданию «Интерфакс». — Он изолировался в домашних условиях, в работе принимает участие дистанционно.

Собеседник издания отметил, что Дмитрий чувствует себя «нормально» и планирует удаленно участвовать в ближайшей сессии парламента. По данным сайта красноярского заксобрания, Дмитрию Свиридову 50 лет. Парламент региона он возглавляет с октября 2017 года.


По данным оперштаба Красноярского края на 7 июля, в регионе выявлено 9848 случаев короновирусной инфекции, вылечились 5421 человек, 172 человека умерли. 

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