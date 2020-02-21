Глава красноярского МВД предложил ввести уголовную ответственность за загрязнение воздуха

Глава МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил ввести уголовную ответственность за загрязнение атмосферного воздуха. Об этом он заявил в четверг на сессии Законодательного собрания региона, сообщает ТАСС.

Обратился в Законодательное собрание края с просьбой рассмотреть вопрос о возможности внесения в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной инициативы дополнения Уголовного кодекса новой статьей «Загрязнение атмосферы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию», предусматривающей ответственность для лиц, повторно совершивших аналогичное административное правонарушение, – предложил Речицкий.

25 февраля глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетит Красноярск и проведет совещание по мерам для предотвращения загрязнения воздуха.





С начала 2020 года в Красноярске уже дважды вводили режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба». В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы с предприятий. В такие периоды предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.





По данным сервиса мониторинга загрязнения воздуха Air Visual, Красноярск 17 февраля занял первое место в списке городов мира с самым грязным воздухом.



Напомним, 20 февраля певец Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение об экологической обстановке в Красноярске. «Сергей, мы ни до кого не можем достучаться. Мы болеем, мы задыхаемся. Мы готовы все бросить и уехать. Наша власть нас не слышит. Может, она услышит вас», — написал музыканту красноярец. В ответ на это Сергей Шнуров опубликовал стих.