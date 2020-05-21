Глава Красноярского края призвал правительство РФ оказать поддержку региональным СМИ

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Усс считает, что если СМИ не оказать федеральной поддержки, то население будет хуже информировано и лишится канала общения с властью.
«Коммерсант» отмечает, что на территории Красноярского края для компаний, занятых издательством, телевидением и радиовещанием, ставка имущественного налога снижена до нуля. Кроме того, снижена ставка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения: с 6 % до 1 % по доходам и с 15 % до 5 % по доходам, уменьшенным на величину расходов.
Ранее ТВ2 сообщало, что Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) попросил главу правительства Михаила Мишустина оказать СМИ экономическую поддержку со стороны государства. По мнению членов Альянса, из-за падения рекламного рынка и розничных продаж многие издания могут исчезнуть и нуждаются в помощи.
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