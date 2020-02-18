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18 февраля,
2020
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Глава компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов вышел на пенсию

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов вышел на пенсию, сообщает

ПАО «Газпром». В связи с этим назначен новый глава компании Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента 645 ПАО «Газпром».

Анатолий Титов
Анатолий Титов

Руководство ПАО «Газпром» провело и ряд других кадровых и структурных изменений. В частности, заместителем председателя правления – главным бухгалтером «Газпрома» вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главного бухгалтера. Васильева освобождена от занимаемых должностей в связи с выходом на пенсию.


Для справки: Анатолий Титов родился 1 января 1955 года в Иркутской области. В 1974 году окончил Томский коммунально-строительный техникум, в 1982-м — Томский инженерно-строительный институт, в 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2016 году получил звание «Почетный профессор Томского политехнического университета». В 1996-м работал при Александре Макарове заместителем мэра города Томска, в 2003-м — заместителем генерального директора по капитальному строительству и ремонту ООО «Газпром трансгаз Томск». 16 марта 2012 года был назначен генеральным директором общества с ограниченной ответственностью.

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