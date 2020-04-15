Глава Кемеровской области запретил покидать регион

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение , запрещающее жителям совершать поездки за пределы региона. Теперь жителям Кузбасса запрещен выезд из региона по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей.

​Также жителям региона запрещено посещать парки и скверы, кроме того необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Цивилёв также рекомендовал не посещать храмы во время пандемии коронавируса.





«Вынуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Настоятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы. Важно, чтобы как можно меньше кузбассовцев находились в местах, потенциально опасных для здоровья и жизни из-за коронавируса», — приводит словаЦивилёва его пресс-служба.





Кроме того, теперь на двухнедельную обязательную самоизоляцию будут уходить все приезжающие в регион, а не только прилетевшие из Москвы и Санкт-Петербурга.





Ранее Сергей Цивилев отменил ограничения в работе транспорта и объектов розничной торговли в некоторых населенных пунктах Кемеровской области. В частности, ограничения снимаются во всех населенных пунктах области, кроме городов Кемерово и Новокузнецк, где фиксировались случаи заболевания коронавирусом.

