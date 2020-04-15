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15 апреля,
2020
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Новости

Глава Кемеровской области запретил покидать регион

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, запрещающее жителям совершать поездки за пределы региона.  Теперь жителям Кузбасса запрещен выезд из региона по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей.

Глава Кемеровской области запретил покидать регион
Фото: https://vk.com/tsivilev42

​Также жителям региона запрещено посещать парки и скверы, кроме того необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Цивилёв также рекомендовал не посещать храмы во время пандемии коронавируса.


«Вынуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Настоятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы. Важно, чтобы как можно меньше кузбассовцев находились в местах, потенциально опасных для здоровья и жизни из-за коронавируса», — приводит словаЦивилёва его пресс-служба.


Кроме того, теперь на двухнедельную обязательную самоизоляцию будут уходить все приезжающие в регион, а не только прилетевшие из Москвы и Санкт-Петербурга.


Ранее Сергей Цивилев отменил ограничения в работе транспорта и объектов розничной торговли в некоторых населенных пунктах Кемеровской области. В частности, ограничения снимаются во всех населенных пунктах области, кроме городов Кемерово и Новокузнецк, где фиксировались случаи заболевания коронавирусом.

В Кемеровской области, по данным на 14 апреля, коронавирус выявили у 16 человек в городах Кемерово, Новокузнецк и Мариинск. Трое человек выздоровели.


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