Глава ФСИН предложил организовать трудовые лагеря для осужденных на объектах, где не хватает рабочих

Глава ФСИН Александр Калашников предложил организовать трудовые лагеря для осужденных на объектах, куда из-за нехватки рабочей силы привлекают мигрантов. Он обещает, что «это будет не ГУЛАГ».

В настоящее время с учетом нашего законодательства среди лиц, которые содержатся в исправительных учреждениях, – это 482 тыс. человек, порядка 188 тыс. имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы, – цитирует Калашникова ТАСС . – Недавно Владимир Владимирович Путин встречался с руководителями азиатских регионов: Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату.

Директор ФСИН отметил, что таким способом можно будет решить и проблему безработицы, и проблему социализации осужденных.





Калашников утверждает, что обсудил свое предложение с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Губернатор сообщил ему, что в регионе на золотых приисках работают мигранты из Средней Азии, а властям приходится организовывать для них чартерные рейсы. Также глава ФСИН предложил использовать труд осужденных для лесовосстановления в Сибири. Для этого Калашников хочет создать в округе специальный исправительный центр.





Ранее «Коммерсант» сообщал, что осужденных, имеющих право заменить оставшуюся часть срока принудительным трудом, хотят привлечь к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По данным газеты, стройка может замедлиться из-за роста цен на материалы и затрат на оплату труда. В первую очередь это связано с мигрантами из Центральной Азии, которые не смогли вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса.





Труд заключенных предлагают использовать и для уборочных работ в Арктике. Глава Минюста РФ считает, «что будет справедливо, если эти люди отработают на этих работах несколько лет в тяжелых условиях Арктики, чтобы им шел год за полтора, например».



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