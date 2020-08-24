Глава фонда Cinema for Peace: Навального отравили ядом
Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексея Навального отравили ядом. Бизиль считает, что он выживет, но на месяцы будет недееспособен как политик.
Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик не сможет работать несколько месяцев, — цитирует Яка Бизиля Interfax со ссылкой на немецкие СМИ. — Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней.
Яка Бизиль добавляет, что не уверен, переживает ли Навальный отравление без последствий и сможет ли дальше заниматься своей деятельности. Ранее врачи омской больницы, где политик находился в реанимации, заявляли, что яда в крови Навального не обнаружено.
При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщает, что доступа к медицинской информации о здоровье Навального ни у кого нет.
Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня, — пишет Кира. — На данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея нет. Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать.
Утром 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.
Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Руководство кофейни заявляет, что сейчас идет внутренняя проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Утром 22 августа Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите» для лечения. Перелет оплатил сын основателя сотовой связи «Билайн» и фонда «Династия» Борис Зимин.
«Что же за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу, — написал Зимин в Facebook. — Нет, я очень рад пожать все руки, спасибо большое, спасибо за предложение денег (об этом ниже), но ей-богу, давайте, что ли, вспомним о Юрии Дмитриеве, которому уже впаяли изумительный срок по сути за сохранение памяти о репрессированных. Давайте вспомним о Сергее Мохнаткине, которого ломали десять лет, сломали ему жизнь, позвоночник, и в конце концов уморили до смерти, но не сломили его дух (напомню, что человек даже не столько за политику пострадал, сколько за достоинство свое и чужих людей, за нетерпение произвола), давайте обратим внимание и пожмем руки тем многим рядом с нами, кто впрягается во что-то ради принципов, по совести, рискуя собой и своим благосостоянием. Им и деньгами помочь можно».
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