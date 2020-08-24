Глава фонда Cinema for Peace: Навального отравили ядом

Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик не сможет работать несколько месяцев, — цитирует Яка Бизиля Interfax со ссылкой на немецкие СМИ. — Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщает, что доступа к медицинской информации о здоровье Навального ни у кого нет.

Яка Бизиль добавляет, что не уверен, переживает ли Навальный отравление без последствий и сможет ли дальше заниматься своей деятельности. Ранее врачи омской больницы, где политик находился в реанимации, заявляли, что яда в крови Навального не обнаружено.

Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня, — пишет Кира. — На данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея нет. Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать.

Утром 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.



Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Руководство кофейни заявляет, что сейчас идет внутренняя проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства произошедшего.





Утром 22 августа Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите» для лечения. Перелет оплатил сын основателя сотовой связи «Билайн» и фонда «Династия» Борис Зимин.



«Что же за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу, — написал Зимин в Facebook. — Нет, я очень рад пожать все руки, спасибо большое, спасибо за предложение денег (об этом ниже), но ей-богу, давайте, что ли, вспомним о Юрии Дмитриеве, которому уже впаяли изумительный срок по сути за сохранение памяти о репрессированных. Давайте вспомним о Сергее Мохнаткине, которого ломали десять лет, сломали ему жизнь, позвоночник, и в конце концов уморили до смерти, но не сломили его дух (напомню, что человек даже не столько за политику пострадал, сколько за достоинство свое и чужих людей, за нетерпение произвола), давайте обратим внимание и пожмем руки тем многим рядом с нами, кто впрягается во что-то ради принципов, по совести, рискуя собой и своим благосостоянием. Им и деньгами помочь можно».





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