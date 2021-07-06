«Глава Центробанка живет на Марсе»: в гордуме обсудили рост цен
Открывая десятое собрание Думы города Томска Чингис Акатаев сделал акцент на росте цен на товары, как первой необходимости, так и в целом.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года. Я прошу прощения, но очень хочется спросить: на какой планете живет глава Центробанка? Может в параллельной реальности или где-то на Марсе есть какая-то иная Россия, в которой такой показатель инфляции, но в нашей России ситуация немного отличается.
Спикер гордумы отметил, что рост цен на металл и дерево составляет даже не десятки, а сотни процентов, из-за чего муниципальные контракты, заключенные в прошлом году, могут быть не выполнены. «Это системная проблема, от которой страдают не только граждане, которые замораживают ИЖС или строительство на своих «мичуринских» участках, но и муниципалитеты. Например, лидерами роста цен стали строительные материалы из древесины и металла. Еще в мае Федеральная антимонопольная служба завершила проверку цен на рынке строительных материалов в ответ на обращение Ассоциации индивидуального жилищного строительства. В письме ассоциация сообщала о «ничем не обоснованном росте оптовых и розничных цен», который, по их оценке, с начала года по некоторым категориям достиг 200 и более процентов. Если уже бьет тревогу, наверное, одна из самых заинтересованных в быстром строительстве и высоком спросе на новостройки организация, то это говорит о многом», – рассказал Чингис Акатаев.
Спикер гордумы обратился к и.о. мэра Михаилу Ратнеру при формировании проекта бюджета, чтобы росту цен в мэрии уделили особое внимание, потому что могут слететь контракты из-за изменений, которые не были учтены.
В свою очередь Михаил Ратнер ответил, что мэрии итак постоянно приходится перекидывать деньги с одних статей на другие из-за роста цен. В частности, в связи с тем, что недвижимость последнее время постоянно дорожает, то приходится искать дополнительные деньги на расселение жилья. По тем ценам, которые были заложены на выкуп квартир у застройщиков в настоящий момент купить уже ничего не возможно.
Кроме того уже на этом собрании Думы депутаты сократили список спортивных площадок, строящихся в рамках думского проекта "От томского двора – до олимпийского пьедестала". Это связано со значительным подорожанием металлических конструкций, сообщил коллегам председатель думского комитета по спорту и молодежной политике Константин Ушаков.
Говоря о росте цен, депутаты вспомнили и об очередном повышение тарифов с 1 июля. В Томске рост составит от 3,1 до 7,5 %. Тариф на электроэнергию вырастет на 5,2 %, тариф на воду и на водоотведение - на 5,5% на каждую услугу. Рост тарифа на отопление - 7,5 %.
Чингис Акатаев привел в пример опыт Белгорода, где с 1 июля тарифы суммарно вырастут всего на 1,8 %, а тариф на теплоснабжение вообще не изменится. Спикер гордумы считает, что проблема в закрытости процесса тарифообразования.
Это деньги горожан, из их кармана, которые каждый год все более полноводной рекой не прибывают, а утекают из их кошельков. И горожане имеют право знать куда идут эти деньги. За что мы все, и я в том числе, платим? Ежегодно в зимние месяцы томичи наблюдают скачки в сторону кратного увеличения цифр в квитанциях от РТС и это самая затратная часть в квитанциях. Нам все время это объясняют температурными перепадами. Хотя средняя температура января в этом году составила минус 21 градус. А многолетняя средняя температура января -17 градусов. Да, мы живем в Сибири, где не курортные условия, да у нас длинная зима и надежность теплоснабжения – это главный критерий. Но даже неспециалисту понятно, что таким образом компания покрывает ненормативные потери сетей, которые не заложены в тариф. Кроме зимы есть еще и лето, а что мы видим? Во время ремонтной кампании температура горячей воды снижается у потребителей. Получается, часть города сидит без воды, вторая часть - льет ее в три раза больше, поскольку вода чуть теплая. Коммунальщики, как всегда, не остаются внакладе, а томичи переплачивают. Хотя по сути – это некачественно предоставленная услуга. Неконтролируемые цифры в счетах и высокие тарифы – это основные претензии, которые вызывают постоянный негатив и недовольство компанией РТС в Томске. На одном из совещаний в администрации города по вопросам теплоснабжения микрорайона Черемошники я поднимал этот вопрос и начальник департамента тарифного регулирования Томской области Марина Дмитриевна Вагина, которая там присутствовала, предложила создать общую комиссию, где мы можем и обязательно будем принимать участие в этих процессах. Предлагаю для работы такой комиссии площадку Думы города Томска. Мы создадим все условия работы для нее и прозрачность ее работы для томичей, - отметил Чингис Акатаев.