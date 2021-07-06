«Глава Центробанка живет на Марсе»: в гордуме обсудили рост цен

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года. Я прошу прощения, но очень хочется спросить: на какой планете живет глава Центробанка? Может в параллельной реальности или где-то на Марсе есть какая-то иная Россия, в которой такой показатель инфляции, но в нашей России ситуация немного отличается.

Спикер гордумы отметил, что рост цен на металл и дерево составляет даже не десятки, а сотни процентов, из-за чего муниципальные контракты, заключенные в прошлом году, могут быть не выполнены. «Это системная проблема, от которой страдают не только граждане, которые замораживают ИЖС или строительство на своих «мичуринских» участках, но и муниципалитеты. Например, лидерами роста цен стали строительные материалы из древесины и металла. Еще в мае Федеральная антимонопольная служба завершила проверку цен на рынке строительных материалов в ответ на обращение Ассоциации индивидуального жилищного строительства. В письме ассоциация сообщала о «ничем не обоснованном росте оптовых и розничных цен», который, по их оценке, с начала года по некоторым категориям достиг 200 и более процентов. Если уже бьет тревогу, наверное, одна из самых заинтересованных в быстром строительстве и высоком спросе на новостройки организация, то это говорит о многом», – рассказал Чингис Акатаев.

Спикер гордумы обратился к и.о. мэра Михаилу Ратнеру при формировании проекта бюджета, чтобы росту цен в мэрии уделили особое внимание, потому что могут слететь контракты из-за изменений, которые не были учтены.

В свою очередь Михаил Ратнер ответил, что мэрии итак постоянно приходится перекидывать деньги с одних статей на другие из-за роста цен. В частности, в связи с тем, что недвижимость последнее время постоянно дорожает, то приходится искать дополнительные деньги на расселение жилья. По тем ценам, которые были заложены на выкуп квартир у застройщиков в настоящий момент купить уже ничего не возможно.