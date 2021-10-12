Гинеколог из Новосибирской области получила три года условно за нелегальные аборты

Суд в Чулыме приговорил акушера-гинеколога больницы в Каргате Новосибирской области Татьяну Проскурину к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно за нелегальные аборты. Женщину признали виновной в получении взяток (статья 290 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК).

По данным прокуратуры, летом 2018 года Проскурина получила взятки в 25 и 20 тысяч рублей за прерывание беременности на поздних сроках. При этом врач нанесла тяжкий вред здоровью одной из пациенток.

Помимо условного срока женщине на полтора года запретили заниматься врачебной деятельностью. Приговор вступил в законную силу.