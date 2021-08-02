Гимнастка из Кузбасса завоевала серебряную медаль Олимпиады

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова, которая родилась и тренировалась в Кузбассе, заняла второе место на Олимпиаде в Токио в соревнованиях на разновысоких брусьях.

«На данный момент я просто счастлива. Если бы мне сказали, что будет серебро, я бы ответила, что буду довольна. Для меня это серебро — как золото. <...> Командное золото придало каких-то сил. У меня сразу поднялось настроение, и я мотивировалась сделать свою программу на отлично. Сегодня была задача собраться головой и проконтролировать себя, всё получилось. Брусья в детстве вообще не был моим снарядом. После попадания в сборную у меня всё начало получаться, так и сложилось. Медаль посвящаю директору своей спортивной школы. Он очень хотел олимпийскую медаль, это была его мечта», - цитирует Анастасию Ильянкову Чемпионат. com.

Отметим, по данным пресс-службы правительства Кузбасса, Анастасия Ильянкова родилась в Ленинск-Кузнецком районе. Тренировалась у Сергея и Натальи Киселевых, Елены Трофимовой. Занималась в спортшколе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева. Сейчас 20-летняя Анастасия мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике, с 2014 года выступает в сборной России. Победитель и призер Кубка Мира среди юниорок в Канаде.

Ранее серебряную медаль Олимпиады в Токио выиграла другая сибирячка — воспитанница красноярской краевой академии биатлона Юлия Зыкова. Она стала второй в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (колено, лежа, стоя) с расстояния 50 метров.

Также золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета выиграла омичка Виталина Бацарашкина. Она стала лучшей в стрельбе с дистанции 10 метров, выбив 240,3 очка. Этот результат стал лучшим во всей истории Олимпийских игр.