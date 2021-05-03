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03 мая,
2021
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Гидрометцентр РФ: высокий риск пожаров ожидается в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Четвертый из пяти возможных уровней пожароопасности ожидается в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири в ближайшие дни. В Томской области за последние сутки произошло 14 пожаров, погиб один человек.

Гидрометцентр РФ: высокий риск пожаров ожидается в Томской области

Уральский федеральный округ и юг Западной Сибири - именно здесь будут очень большие площади четвертого класса пожарной опасности, — цитирует ТАСС главу Гидрометцентра РФ Романа Винфальда. — Это касается Курганской области, юга Тюмени, Омской, Томской, Новосибирской областей.

Вильфанд добавил, что высокий уровень пожароопасности связан с теплой погодой и дефицитом осадков в марте и апреле. Сохранится он, по прогнозам синоптиков, до 5 мая.


По данным МЧС, в Томской области за последние сутки произошло 14 пожаров. При пожаре в селе Новопокровка Кожевниковского района погиб мужчина 1990-го года рождения. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

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