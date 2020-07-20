Гидрометцентр РФ: в нескольких регионах Сибири ожидаются опасные погодные явления

Сильные дожди с грозами, крупным градом и штормовым ветром прогнозируют синоптики в нескольких регионах России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу гидрометцентра России Романа Вильфанда. Такая погода ожидается также в Кузбассе и на севере Томской области.

Роман Вильфанд уточнил, что изменения погоды связаны с похолоданием. «Как только устанавливается жаркая погода, <...> небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро», — пояснил глава гидрометцентра РФ





По данным томского областного гидрометцентра, 21 июля в городе ожидается +19...21°С днем и +14...+16°С ночью. Возможны короткие дожди, местами грозы и порывистый ветер.



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