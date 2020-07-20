Добрые новости
20 июля,
2020
1
фото
Новости

Гидрометцентр РФ: в нескольких регионах Сибири ожидаются опасные погодные явления

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сильные дожди с грозами, крупным градом и штормовым ветром прогнозируют синоптики в нескольких регионах России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу гидрометцентра России Романа Вильфанда. Такая погода ожидается также в Кузбассе и на севере Томской области.

Гидрометцентр РФ: в нескольких регионах Сибири ожидаются опасные погодные явления

Роман Вильфанд уточнил, что изменения погоды связаны с похолоданием. «Как только устанавливается жаркая погода, <...> небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро», — пояснил глава гидрометцентра РФ


По данным томского областного гидрометцентра, 21 июля в городе ожидается +19...21°С днем и +14...+16°С ночью. Возможны короткие дожди, местами грозы и порывистый ветер.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.