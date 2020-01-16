Гидрометцентр РФ: аномальное потепление ждет сибирские регионы в ближайшие дни
Отклонение от климатической нормы на 12 градусов ждет большую часть России в ближайшие пять дней, рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ. По прогнозам, аномальное потепление затронет и два сибирских региона.
На всей территории страны очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная. А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме, — рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. — На ближайшие пять дней отклонение [от климатической нормы] на 12 градусов. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае.
По прогнозам, в зоне аномального тепла также окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области и регионы Центрального федерального округа.
Напоминаем, 17 и 18 января в Томской области ожидаются снег, ветер с порывами до 15-20 м/с, метели, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Томский гидрометцентр. По информации синоптиков, на дорогах возможны снежные заносы. С 18 января ожидается понижение температуры. В МЧС объявили оперативное предупреждение.
В начале января мы сообщали, что растаявший из-за теплой погоды Енисей затопил два поселка в Красноярском крае, а в зоопарке столицы этого региона из-за аномальной оттепели проснулся белокоготный медведь Памир.
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