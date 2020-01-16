Гидрометцентр РФ: аномальное потепление ждет сибирские регионы в ближайшие дни

На всей территории страны очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная. А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме, — рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. — На ближайшие пять дней отклонение [от климатической нормы] на 12 градусов. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае.