«Гибнет все живое!»: воды Томи загрязнили нефтепродуктами
Воды Томи загрязнили нефтепродуктами, что привело к гибели рыбы и животных. Масштабы загрязнения, по разным данным, от полутора до шестидесяти километров.
Северск... Берег Томи... Городские пляжи. На протяжении полутора километров вдоль кромки воды – сплошная полоса жирного мазута, шириной от одного до пяти метров, – написал на своей странице Тимур Крылов. – Запах. Мертвые птицы. Угнетающее зрелище... Кто и зачем это сделал? Сколько тонн нефтяной дряни вывалили в реку. Почему?
В то же время член Общественной палаты Томской области и эколог Сергей Жабин утверждает, что масштабы загрязнения другие: 60 километров берега Томи от Коммунального моста до устья реки. По мнению эколога, природоохранным ведомствам известно о происходящем, но проблема не решается.
«Целый месяц суда при постановке на зимовку сливают в реку подсланевые воды (воды, загрязненные нефтепродуктами — прим. редакции). Гибнет все живое, даже рыба донная! – восклицает Сергей Жабин. – Рыба сейчас идет на нерест, но браконьеры вытащили сети, потому что они все в нефтепродуктах. Тяжелые фракции топлива уже на дне реки, зимой все живое погибнет, сейчас уже гибнет!»
Эколог рассказывает, что в октябре северчане привозили ему мертвую норку: животное умерло на их глазах, наевшись рыбы из загрязненной реки. Жабин уверен, что владельцы судов сливают подсланевую воду в Томь по ночам и в выходные. Таким образом им удается скрыть сбросы от природоохранных ведомств.
В середине октября очевидец заснял нефтяные пятна на поверхности Томи в районе КПП «Парковый». На видео мужчина говорит о сильном запахе топлива от реки; по его словам, топливо текло по реке всю ночь.
Все природоохранные структуры знают об этом, но никто не может обнаружить. Ну примите вы, проверьте суда: куда они дели подсланевые, которые накопились за лето? – вопрошает эколог Сергей Жабин. – В советское время это было четко организовано, проверяли все суда. Сейчас слишком много частных судов, их проверить сложнее. Я удивляюсь позиции капитанов: они живут на реке, кормятся ею и такую гадость сливают в воду! Это просто экологическое преступление, но никто не находит виновных. Проблему нужно решать на законодательном уровне, чтобы суда отчитывались, куда они сбрасывают подсланевую воду!
Журналист ТВ2 обратился за комментарием в природоохранную прокуратуру Томской области, но там ответили, что подобными загрязнениями занимается областная транспортная прокуратура. Однако в транспортной прокуратуре прокомментировали, что у них нет оснований для проведения проверки, так как нет информации о том, что источник загрязнения – водные суда.
В Росприроднадзоре, куда посоветовал обратиться сотрудник транспортной прокуратуры, отказались разъяснить ситуацию по телефону. В ближайшее время редакция ТВ2 надеется получить ответ от Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора через письменный запрос.
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