«Гибнет все живое!»: воды Томи загрязнили нефтепродуктами

Воды Томи загрязнили нефтепродуктами, что привело к гибели рыбы и животных. Масштабы загрязнения, по разным данным, от полутора до шестидесяти километров.

Северск... Берег Томи... Городские пляжи. На протяжении полутора километров вдоль кромки воды – сплошная полоса жирного мазута, шириной от одного до пяти метров, – написал на своей странице Тимур Крылов . – Запах. Мертвые птицы. Угнетающее зрелище... Кто и зачем это сделал? Сколько тонн нефтяной дряни вывалили в реку. Почему?

В то же время член Общественной палаты Томской области и эколог Сергей Жабин утверждает, что масштабы загрязнения другие: 60 километров берега Томи от Коммунального моста до устья реки. По мнению эколога, природоохранным ведомствам известно о происходящем, но проблема не решается.





«Целый месяц суда при постановке на зимовку сливают в реку подсланевые воды (воды, загрязненные нефтепродуктами — прим. редакции). Гибнет все живое, даже рыба донная! – восклицает Сергей Жабин. – Рыба сейчас идет на нерест, но браконьеры вытащили сети, потому что они все в нефтепродуктах. Тяжелые фракции топлива уже на дне реки, зимой все живое погибнет, сейчас уже гибнет!»



Эколог рассказывает, что в октябре северчане привозили ему мертвую норку: животное умерло на их глазах, наевшись рыбы из загрязненной реки. Жабин уверен, что владельцы судов сливают подсланевую воду в Томь по ночам и в выходные. Таким образом им удается скрыть сбросы от природоохранных ведомств.





В середине октября очевидец заснял нефтяные пятна на поверхности Томи в районе КПП «Парковый». На видео мужчина говорит о сильном запахе топлива от реки; по его словам, топливо текло по реке всю ночь.