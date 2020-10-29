ГИБДД выписала штрафы третьему маршруту за «заказные» перевозки

В Томске появились заказные автобусы, которые ходят по третьему маршруту. ГИБДД уже выписала несколько штрафов за организацию незаконных пассажироперевозок. Ранее власти города отмечали, что автобусный маршрут до «Изумрудного города» невозможен из-за требований безопасности.

«Полтора года мы сидели спокойно. Однако сегодня опять появился «третий» автобус, который сегодня самовольно выезжает на маршрут. Мы не имеем право его остановить, не имеем право проверить и запретить. Этим занимается Управление Государственного автомобильно-дорожного надзора Томской области. Уже составлено несколько штрафов по данному перевозчику», — сказал заммэра Владимир Брюханцев на выездном совещании в Центре организации и контроля пассажироперевозок.





С 1 января 2020 года в Томске изменилась маршрутная сеть. Популярный у томичей третий маршрут объединили с «двойкой». Пассажиры просили не закрывать третий маршрут: они высказывались на митинге, направляли обращения в мэрию.





«Мы считаем, что закрытие части маршрутов резко ухудшит транспортную доступность жителей отдельных микрорайонов и улиц. В частности, закрытие маршрутов №№ 3 и 31 полностью прекращает транспортное сообщение поселок МПС Северный – улица Новосибирская — улица Пушкина — проспект Кирова — проспект Комсомольский — улица Сибирская или ТРЦ «Изумрудный город». В новой предлагаемой транспортной схеме просто отсутствует маршрут, связывающий эти улицы», — говорилось в обращении.





В мэрии Томска отмечали, что ширина подъездных путей к конечной остановке маршрута № 3, которая находилась возле ТЦ «Изумрудный город», не соответствует требованиям безопасности, поэтому подобный маршрут и не может быть запущен.





При этом заммэра Владимир Брюханцев прогнозировал, что массового появления заказных перевозок не появится.







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